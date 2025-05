La prossima avversaria di Paolini, in completa trance agonica, ha servito senza rendersi conto che l'avversaria era in panchina per cambiare la racchetta

Tra gli episodi più singolari visti agli Internazionali d’Italia 2025 figura senza dubbio quello avvenuto durante la semifinale femminile tra Coco Gauff e Zheng Qinwen. In un frangente alquanto bizzarro, la tennista statunitense si è resa protagonista di una curiosa gaffe che ha sorpreso non solo il pubblico, ma anche la giudice di sedia che ha faticato a trattenere le risate.

All’inizio del terzo set, dopo che Zheng era riuscita a pareggiare i conti vincendo il secondo parziale, la cinese si è diretta verso la propria panchina per cambiare racchetta, come consentito dal regolamento anche durante un game. Al momento del suo rientro in campo, però, ha notato con stupore che Coco Gauff aveva già effettuato il servizio, ignara della temporanea assenza dell’avversaria dall’altra parte della rete.

Completamente in trance agonistica, la statunitense aveva battuto senza rendersi conto che Zheng non era ancora pronta. La scena ha colto di sorpresa anche la giudice che non ha fatto in tempo a interrompere l’azione ed è scoppiata a ridere. Quando l’americana ha capito di aver servito nel vuoto, si è imbarazzata e ha reagito con a sua volta con una risata che ha contagiato anche gli spettatori presenti sugli spalti.

Zheng, tornata nella sua posizione, ha compreso l’equivoco causato dalla sua rivale, ma ha mantenuto la calma senza lasciarsi distrarre. Con un sorriso appena accennato, ha cercato di restare concentrata in un momento delicato della partita, che valeva l’accesso alla finale contro Jasmine Paolini. Alla fine, è stata però proprio Coco Gauff a imporsi nel match, guadagnandosi la sfida con l’azzurra nell’ultimo atto del Masters 1000 di Roma.

