L’appello di Mattarella: “Salari equi e difesa dei diritti, c’è il rischio di nuove diseguaglianze”

“Molto opportunamente l’anno accademico che oggi si inaugura è stato dedicato a tre concetti, fra loro intimamente collegati: apprendimento, giustizia sociale e pace. Fin dalla sua nascita, all’indomani della prima guerra mondiale, l’Oil ha legato il suo mandato proprio alla pace, ponendola in diretta relazione alla giustizia sociale. L’intuizione originaria si conferma ancora oggi in straordinarie attualità: non può esservi pace duratura senza salari equi, senza protezione sociale, senza rispetto della libertà sindacale. Principi questi che sono anche alla base della nostra convivenza civile”. Lo ha detto ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia di apertura dell’anno accademico della Scuola di Sviluppo del Centro internazionale di formazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, a Torino.