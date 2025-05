Delitto di Garlasco, l’avvocato della famiglia Poggi: “Perché non guardare anche nei canali vicino alla casa di Stasi?”

“Non mi sorprende per niente che le indagini siano arrivate a Tromello. Quello che mi sorprende è che queste cose non venissero fatte prima. Ma bene che vengano fatte”. Lo ha detto Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, entrando in Procura a Pavia. “Anzi – ha incalzato – io direi Garlasco è piena di canali, anche vicino a casa di Stasi, perché non andare a guardare”. Oggi si tiene l’udienza di conferimento degli incarichi, in Procura a Pavia davanti al gip Domenica Garlaschelli, nell’ambito del nuovo filone di indagini sull’omicidio di Chiara Poggi che vede al momento un unico indagato, Andrea Sempio. Per il delitto, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, attualmente in semilibertà.