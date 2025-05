Per la prima volta in 181 giorni di prigionia in Venezuela, ha potuto telefonare a casa e ha comunicato alla famiglia le sue condizioni: "Spero di tornare presto"

È vivo Alberto Trentini. Mangia e prende le medicine. Per la prima volta in 181 giorni di prigionia in Venezuela, ha potuto telefonare a casa e ha comunicato alla famiglia le sue condizioni. “Spero di tornare presto”, ha detto. Il colloquio di Trentini non è stato programmato ma era in qualche modo atteso dal governo. A Repubblica, fonti di Palazzo Chigi mettono infatti in relazione la possibilità di contattare i familiari con l’azione diplomatica dell’esecutivo nei confronti del governo Maduro.

In questo quadro si sarebbe inserito anche, la scorsa settimana, il rilascio e il rimpatrio di Alfredo Schiavo, il cittadino italo-venezuelano tornato in Italia dopo cinque anni in cella a Helicoide, il carcere di Caracas sorvegliato dal Servizio bolivariano dell’intelligence (Sebin). Quando si è sbloccata la sua situazione, anche con la mediazione della Comunità di Sant’Egidio, il governo – attraverso il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli – aveva ringraziato Nicolas Maduro “per il suo personale intervento” a “nome del governo italiano” esprimendo “soddisfazione”.