Alfredo Schiavo liberato a Caracas: era in carcere da 5 anni. Spiragli per Alberto Trentini

Un segnale dal Venezuela che potrebbe essere una prima apertura anche sul caso di Alberto Trentini, il cooperante di Venezia detenuto nel Paese di Maduro da metà novembre e del quale, da allora, non si hanno più notizie. Alfredo Schiavo, cittadino italo-venezuelano che era in carcere a Caracas da oltre 5 anni, è stato liberato per motivi umanitari nella giornata di sabato e consegnato alla Comunità di Sant’Egidio. Figlio di italiani emigrati in Venezuela negli anni Cinquanta, l’imprenditore di 67 anni era stato condannato ad una lunga detenzione per una vicenda dai risvolti politico-finanziari. La sua liberazione dal carcere di El Helicoide, dove sono rinchiusi numerosi prigionieri politici, è avvenuta grazie alla mediazione della Comunità, portata avanti da Gianni La Bella, in collaborazione con le istituzioni italiane, in primo luogo l’ambasciata, insieme ad alcune personalità venezuelane come il governatore della regione di Carabobo, ex ambasciatore in Italia, Rafael La Cava. Dopo essere passato in una clinica della capitale, per gli opportuni controlli sul suo stato di salute, Alfredo Schiavo è in arrivo a Roma. L’Ambasciata e il Consolato a Caracas lo hanno assistito in tutti questi anni di detenzione ed hanno insistito sulle autorità venezuelane per la sua liberazione, anche perché è molto malato. Schiavo “e la Comunità di Sant’Egidio – si legge sul sito del movimento – ringraziano il presidente della Repubblica, Nicolas Maduro, per aver concesso la liberazione, con un atto di sua propria liberalità, per ragioni umanitarie”.

Sul caso Trentini, prima la Farnesina e poi la stessa premier Giorgia Meloni, hanno garantito che la diplomazia è al lavoro. Da quando il caso è stato reso pubblico, dall’esecutivo sono arrivati messaggi stringati, sempre puntuali nel ribadire che si tratta di “una trattativa complicata“. Il 45enne, secondo quanto rivelato all’Ansa da fonti venezuelane, si trova nel carcere El Rodeo I, nello Stato di Miranda, alla periferia di Caracas, a circa 30 chilometri dalla capitale, in una località chiamata Guatire. L’uomo, arrivato nel Paese sudamericano il 17 ottobre scorso per coordinare i lavori sul campo della ong Humanity & Inclusion, attualmente sarebbe in regime di isolamento. Oltre a Trentini, ci sono anche altri sette italo-venezuelani, tra cui ex deputati e dirigenti politici, nella lista dei detenuti per i quali il governo italiano ha fatto numerosi appelli al Venezuela affinché vengano liberati.