Internazionali, quando gioca oggi Sinner a Roma contro Ruud. In campo anche Paolini | Orari e tv

Continua l’avventura di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025. L’altoatesino ha sconfitto nel turno precedente Francisco Cerundolo con una prestazione convincente al termine di un match molto combattuto. E oggi, giovedì 15 maggio, il numero 1 al mondo sfida il norvegese Casper Ruud nell’incontro valido per i quarti di finale della competizione. Il numero 6 del ranking Atp si presenta a questo appuntamento dopo aver avuto la meglio su Matteo Berrettini che però si è dovuto ritirare a causa dell’ennesimo infortunio. Prima di Sinner, Jasmine Paolini sarà impegnata invece nelle semifinali del torneo femminile sul campo Centrale contro l’americana Peyton Stearns, numero 42 del ranking Wta.

Sinner-Ruud, quando giocano: il programma di oggi a Roma

Come anticipato, due italiani in campo oggi a Roma nei tornei di singolare giocheranno sul Campo Centrale (Paolini e Sinner). Ecco il programma:

CAMPO CENTRALE

Inizio alle ore 13

Hurkacz (30) contro Paul (11)

Non prima delle ore 15

Paolini (6) contro Stearns (42)

Non prima delle ore 19

Sinner (1) contro Ruud (6)

Sinner contro Ruud, dove vedere la partita in tv e in streaming

La sfida tra Sinner e Ruud andrà in scena oggi, giovedì 15 maggio, non prima delle ore 19 al termine del match di Jasmine Paolini. Il match l’italiano e il norvegese, così come tutti gli incontri degli Internazionali d’Italia 2025, saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Sky Sport, nello specifico sul canale 203 chiamato Sky Sport Tennis. Il match di Sinner però sarà visibile anche in chiaro su Rai 2. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su RaiPlay.

