Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?”

“Perché mi dovete mettere in difficoltà?”. Con queste parole uno Jannik Sinner visibilmente imbarazzato ha risposto in conferenza stampa al giornalista che gli ha riportato le dichiarazioni del nuovo Papa Leone XIV, lo statunitense Robert Francis Prevost. Dopo il match vinto contro De Jong agli Internazionali in corso a Roma, a Sinner è stato chiesto un commento sulle parole del Papa. In un incontro con la stampa in Vaticano, il pontefice ha aperto alla possibilità di giocare una partita di tennis benefica. Leone XIV ha chiuso il siparietto con la giornalista facendo una battuta sul cognome di Sinner, che in inglese significa ‘peccatore’: “Basta che non porti Sinner”, ha detto il Papa.

“Ovviamente ho saputo che da piccolo il Papa ha giocato a tennis ed è una bella cosa per noi tennisti che a lui piaccia questo sport. In futuro si vedrà. Boh, vediamo”, ha concluso Sinner nella conferenza stampa, pesando evidentemente ogni singola parola per evitare fraintendimenti. Poi ha abbozzato un sorriso, visibilmente intimidito. Sicuramente il numero 1 al mondo è aprso più a suo agio sul campo Centrale del Foro Italico, dove ha vinto ancora in due set, seppur mostrando ancora alcune lacune dovute al lungo stop. Ora l’attesa è per gli ottavi di finale, dove Sinner ritroverà l’avversario che lo superò al Foro Italico due anni fa, l’argentino Francisco Cerundolo, vittorioso nettamente su Sebastian Ofner.

