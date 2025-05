Si alza il livello di difficoltà per i tennisti italiani ancora in gara. Il numero 1 sfida Cerundolo, il toscano ha di fronte Medvedev. Per l'azzurra c'è la russa Shnaider

Prosegue l’avventura di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025, l’altoatesino ha sconfitto Mariano Navone all’esordio con una prestazione convincente, mentre ieri si è sbarazzato di Jesper de Jong in due set. E oggi, martedì 13 maggio, il numero 1 al mondo sfida l’argentino Francisco Cerundolo nell’incontro valido per gli ottavi di finale della competizione. Il numero 17 del ranking Atp è stato l’ultimo giocatore a battere Sinner sulla terra del Foro Italico, proprio agli ottavi di finale dell’edizione 2023.

Prima di Sinner, Jasmine Paolini sarà impegnata nei quarti di finale del torneo femminile sul campo Centrale contro la russa Diana Shnaider, numero 13 del ranking Wta. Nel pomeriggio alla Grand Stand Arena, Lorenzo Musetti se la vedrà invece con un osso duro come Daniil Medvedev. Si alza il livello di difficoltà per i tennisti italiani ancora in gara.

Sinner-Cerundolo, quando giocano: il programma di oggi a Roma

Come anticipato, due italiani in campo oggi a Roma nei tornei di singolare giocheranno sul Campo Centrale (Paolini e Sinner), mentre Lorenzo Musetti disputerà il suo incontro alla Grand Stand Arena. Ecco il programma:

CAMPO CENTRALE

Inizio alle ore 11

Khachanov contro Alcaraz

Non prima delle ore 13

Paolini (6) contro Shnaider (13)

Non prima delle ore 15

Sinner (1) contro Cerundolo (17)

GRAND STAND ARENA

Non prima delle ore 14

Musetti (8) contro Medvedev (10)

Sinner contro Cerundolo, dove vedere la partita in tv e in streaming

La sfida tra Sinner e Cerundolo andrà in scena oggi, martedì 13 maggio, non prima delle ore 15 al termine del match di Jasmine Paolini. Il match l’italiano e l’argentino, così come tutti gli incontri degli Internazionali d’Italia 2025, saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Sky Sport, nello specifico sul canale 203 chiamato Sky Sport Tennis. Il match di Sinner però sarà visibile anche in chiaro su Rai 2. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su RaiPlay.