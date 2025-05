Sinner si prende gli ottavi a Roma: il prossimo ostacolo è Cerundolo. Come ha giocato contro De Jong

Jannik Sinner, buona anche la seconda: il numero 1 al mondo vola agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma, dove ora affronterà l’argentino Cerundolo. In attesa del prossimo ostacolo, per ora prosegue il percorso netto dell’altoatesino agli Internazionali: vittoria in due set. Un altro passo per ritrovare l’assetto e la continuità giusta. È il significato della vittoria di Sinner contro Jesper De Jong (numero 93 del mondo) nel terzo turno degli Internazionali d’Italia. Un 6-4 6-2 arrivato al termine di una partita più insidiosa di quello che poteva sembrare alla vigilia, non priva di errori evitabili da parte del numero 1 del mondo. L’azzurro accede comunque agli ottavi di finale, dove ritroverà l’avversario che lo superò al Foro Italico due anni fa, l’argentino Francisco Cerundolo, vittorioso nettamente su Sebastian Ofner.

È stato un buon Sinner, anche se un po’ in chiaroscuro. Non sono mancate le cose positive, ma nemmeno quelle su cui lavorare. Diversi gli errori gratuiti, soprattutto nel primo set, quando l’azzurro è andato prima avanti di due break e poi si è fatto recuperare dall’olandese. Insomma il più classico dei passaggi a vuoto. Una situazione di difficoltà che comunque il numero 1 del mondo ha saputo gestire perfettamente e senza particolari preoccupazioni. Non c’è infatti mai stata la sensazione che qualcosa di negativo stesse per accadere. La partita è sempre stata nelle mani dell’altoatesino. Molto meglio invece il secondo set, grazie anche a una resa maggiore con il servizio e a un numero di gratuiti sceso sensibilmente. De Jong alla fine si è rivelato una nuova prova per raccogliere indicazioni e, in particolare, testare la ritrovata competizione anche sotto il sole nel pomeriggio (un dettaglio che cambia leggermente le condizioni di gioco rispetto alla sessione serale). Adesso arriva però il primo vero test contro Cerundolo, numero 18 del mondo e uno dei giocatori più in forma del momento. In quella occasione Sinner dovrà alzare il livello, essere più continuo ed evitare passaggi a vuoto.

La partita – L’inizio questa volta è molto diverso rispetto a quello visto contro Navone. Fin da subito Sinner aggredisce la risposta e si costruisce due palle break. L’olandese si affida al servizio, approfitta di qualche errore di troppo dell’azzurro e si salva. Poco male, perché sull’1-1 il numero 1 del mondo torna 15-40, e questa volta non si lascia sfuggire l’occasione. Risposta profonda e De Jong non gestisce il rovescio. Break, 2-1 Sinner. L’altoatesino conferma il vantaggio e poi continua a mettere pressione all’avversario. Sul 3-1 arriva la chance di strappare nuovamente il servizio al numero 93 del ranking. Seconda di De Jong, rovescio incrociato violento di Sinner e l’olandese non controlla la volèe. Doppio allungo e 4-1. Sembra tutto segnato, e invece arriva improvviso il più classico dei passaggi a vuoto. Sinner prima concede a De Jong di recuperare uno dei due break, e poi di rimettere tutto in parità. L’olandese sul 4-3 infatti si crea tre occasioni, e l’ultima è quella giusta. Tanti gli errori dell’azzurro in questa fase. A questo punto la spia rossa si accende, i colpi tornano carichi, l’attenzione più alta. Nel game successivo Sinner ha due palle break e la prima va a segno. De Jong stecca il rovescio in avanzamento, il vantaggio viene subito ritrovato. E questa volta non ci sono regali da fare: 6-4.

Il set perso non disunisce De Jong, che prova a mettere ancora in difficoltà l’azzurro nel suo primo turno di servizio. Sinner non concede nulla, accelera subito dopo. Alla prima chance il numero 1 guadagna il break del 2-1. Vantaggio che viene consolidato senza affanni, prima della caduta di De Jong e del problema al polso destro che condiziona la parte conclusiva della partita. Sul 4-2 Sinner brekka nuovo, a zero, l’avversario senza faticare, e infine chiude la partita. Rovescio lungolinea, De Jong osserva senza accennare una reazione: 6-2.