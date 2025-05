Raggiunge la moglie al bar dove lavora e le strappa le mutande: 40enne denunciato per violenza privata

È entrato nel bar dove lavora la moglie e le ha strappato le mutande dopo averle alzato la gonna. Secondo quanto riportato da la Tribuna di Treviso, l’episodio è avvenuto lo scorso martedì 6 maggio a Castelfranco Veneto (Treviso): poco prima di mezzogiorno, l’uomo è entrato nel bar dove lavorava la vittima, una donna di 30 anni di Cittadella, e si è diretto al bancone. A quel punto l’ha afferrata per le braccia alzandole la gonna per sfilarle gli slip.

L’uomo ha sostenuto di voler far analizzare le mutande alla ricerca del liquido seminale di un presunto amante. Dopo la violenza, la polizia locale di Castelfranco ha raggiunto l’uomo presso la sua abitazione a Cittadella: il 40enne, senza opporre resistenza, ha consegnato gli slip, ora sotto sequestro. Il marito è stato denunciato ed è indagato dalla Procura di Treviso per il reato di violenza privata. Da quanto è emerso, non si trattava del primo episodio: in altre circostanze passate, il marito ha maltrattato la donna.