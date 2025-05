Zelensky: “Prima telefonata con Leone XIV, l’ho invitato a Kiev. Abbiamo parlato dei bimbi deportati in Russia”

“Ho parlato con Papa Leone XIV. È stata la nostra prima conversazione, ma già molto calorosa e davvero sostanziale. Ho ringraziato Sua Santità per il suo sostegno all’Ucraina e a tutto il nostro popolo. Apprezziamo profondamente le sue parole sulla necessità di raggiungere una pace giusta e duratura per il nostro Paese e il rilascio dei prigionieri”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito in un post su X di avere parlato per la prima volta col Papa e ha aggiunto di averlo invitato “a compiere una visita apostolica in Ucraina“, dicendo che questo “darebbe una speranza concreta a tutti i credenti e a tutto il nostro popolo”.

“Abbiamo anche discusso delle migliaia di bambini ucraini deportati dalla Russia – ha aggiunto – L’Ucraina conta sull’aiuto del Vaticano per riportarli a casa dalle loro famiglie“, specificando di avere “informato il Papa dell’accordo tra l’Ucraina e i nostri partner secondo cui, a partire da oggi, deve iniziare un cessate il fuoco completo e incondizionato per almeno 30 giorni”. Il ricongiungimento dei minori ucraini è stato peraltro il tema centrale per cui il presidente della Cei Matteo Zuppi era stato inviato a Mosca da Papa Francesco per negoziati in ambito umanitario, e soprattutto per riportare a casa i bimbi di Kiev.

“Ho inoltre ribadito la disponibilità dell’Ucraina a proseguire i negoziati in qualsiasi forma, compresi i colloqui diretti, una posizione che abbiamo ripetutamente sottolineato. L’Ucraina vuole porre fine a questa guerra e sta facendo tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo. Ora attendiamo passi simili da parte della Russia”, ha detto ancora Zelensky. Infine, ha riferito di avere “invitato Sua Santità a compiere una visita apostolica in Ucraina”, oltre ad avere “convenuto di rimanere in contatto e di pianificare un incontro di persona nel prossimo futuro”. Sia dalla Loggia di San Pietro subito dopo l’elezione, Leone ha rivendicato una “pace disarmata e disarmante” e anche nel primo Regina Caeli, Leone XIV ha rinnovato l’invito alla pace, come avevano fatti i suoi predecessori del ‘900 – Pio XI, Pio XII, Paolo VI e Giovanni Paolo II – e di questo millennio, Benedetto XVI e papa Francesco.