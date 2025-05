La telenovela è arrivata al capitolo finale: Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Brasile. Visto cosa è successo in passato e nelle ultime settimane, era d’obbligo temere ancora un colpo di scena. Questa volta però è arrivato il tanto atteso comunicato ufficiale: “Portare Carlo Ancelotti alla guida del Brasile è più di una mossa strategica. È una dichiarazione al mondo che siamo determinati a riconquistare il primo posto sul podio. È il più grande allenatore della storia e ora è a capo della più grande squadra del pianeta”, ha dichiarato Ednaldo Rodrigues, il presidente della Federazione brasiliana.

Aveva anticipato tutto pochi minuti prima The Athletic, il portale sportivo del New York Times. L’articolo firmato da David Ornstein riporta dettagli precisi: Ancelotti sarà il ct del Brasile a partire dal 26 maggio, il giorno dopo l’ultima partita di Liga con il Real Madrid. “Gli accordi sono già stati raggiunti e i contratti firmati“, si legge. È tutto pronto per fare del 65enne plurivincitore tecnico italiano il primo allenatore straniero sulla panchina della Selecao.

La Nazionale verdeoro sembrava la destinazione naturale per Ancelotti dopo quest’ultima annata difficile a Madrid. Ma nelle ultime settimane le trattative si erano complicate per via di un guazzabuglio di voci e indiscrezioni che avevano indispettito non poco tutte le parti in causa, più o meno complici (soprattutto lato brasiliano). Alla fine però, scrive The Athletic, la figura di Diego Fernandes, che ha fatto da intermediario per conto della Federazione brasiliana (CBF) è riuscito a mettere tutti d’accordo. Il Real lascerà andare Ancelotti un anno prima della fine naturale del contratto, dopo un’intesa i cui dettagli non sono ancora noti.

Unico allenatore ad avere vinto i cinque principali campionati europei, unico allenatore ad aver vinto 5 Champions, un totale di 31 trofei vinti. Ancelotti è una leggenda che cammina: naturale che il Brasile pensi a lui per risollevare una Nazionale disastrata, in crisi d’identità a un anno dal prossimo Mondiale, che si disputerà tra giugno e luglio 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Il tecnico italiano prenderà il posto di Dorival Junior, esonerato a marzo dopo 14 mesi da ct. La sua prima partita sarà la sfida di qualificazione ai Mondiali contro l’Ecuador, il 6 giugno prossimo. Troverà i fedelissimi Vinicius Jr e Rodrigo, il “rivale” blaugrana Raphinha, il totem Marquinhos e in porta Alisson. Ma poco altro.