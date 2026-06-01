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Ultimo aggiornamento: 11:41

Ralf Schumacher sposa il compagno Étienne a Saint-Tropez: il matrimonio da favola diventa una serie tv

di Redazione Sport
Due anni fa il coming out, con l'ex moglie che aveva accolto la notizia con "grande amarezza", bruciando anche il vestito di nozze. Ora i rapporti si sono distesi: Cora ha anche mandato un messaggio di auguri
Ralf Schumacher sposa il compagno Étienne a Saint-Tropez: il matrimonio da favola diventa una serie tv
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A poco meno di due anni dal coming out, Ralf Schumacher – fratello di Michael – ha realizzato il suo sogno d’amore, sposando il compagno Étienne BousquetCassagne. Le nozze, le seconde per l’ex pilota tedesco, si sono svolte in grande stile a SaintTropez. Sia la cerimonia che i festeggiamenti di sabato sono stati ripresi dalle telecamere di Sky, che sta lavorando alla serie tv in quattro episodi dedicata alla coppia, intitolata “Ralf & Etienne: Wir sagen Ja” (“Diciamo di sì”). Sono inoltre previste altre celebrazioni anche nelle prossime giornate, in luoghi differenti.

I due si sono presentati coordinati da un punto di vista del look, con eleganti completi blu scuro e cravatte azzurre. Ralf ed Étienne hanno pronunciato il loro sì nella rinomata località della Costa Azzurra davanti ad amici e familiari. Dopo il rito civile in municipio, gli invitati si sono spostati sulla celebre spiaggia della Bouillabaisse per un primo ricevimento proseguito fino al tramonto e concluso da uno spettacolo di fuochi d’artificio.

L’ex pilota di Formula 1 aveva reso pubblica la propria relazione 19 mesi fa, dopo la fine del matrimonio con l’ex moglie Cora. In un primo momento la donna aveva accolto la notizia con sorpresa e successivamente con grande amarezza, arrivando anche a bruciare l’abito indossato alle nozze celebrate nel 2001. Dal primo matrimonio con Cora, durato 13 anni, è nato anche il figlio David, che si è sposato a febbraio.

Dopo la separazione e la rivelazione della relazione omosessuale dell’ex marito, Cora aveva chiesto a Schumacher di lasciarle il tempo e lo spazio necessari per superare la situazione, affermando di aver dedicato a quel rapporto quelli che considerava i suoi anni migliori. Con il passare del tempo, però, i rapporti si sono distesi: in occasione dell’annuncio del matrimonio, Cora e il suo attuale compagno Steven Bo Bekendam hanno espresso felicità per la coppia e in questi giorni hanno fatto arrivare un messaggio di affetto e auguri.

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