Ancelotti ct del Brasile: “Accordo raggiunto, manca solo la firma”. Ma c’è il nodo dei tempi

Il tecnico pare destinato a lasciare il Real Madrid: in Spagna sono certi che allenerà la nazionale verdeoro. In Italia, Roma e Milan restano alla finestra

Carlo Ancelotti sarà il nuovo ct della nazionale di calcio del Brasile. In Spagna ne sono sicuri: nonostante il black–out, la notizia è rimbalzata sui social ed è stata rilanciata da diverse testate, compresa Marca. Il tecnico italiano oggi al Real Madrid avrebbe già raggiunto un accordo con la Federazione brasiliana (CBF) e mancherebbe soltanto la firma sul contratto. Ancelotti è ormai certo al 99% di lasciare il Real: Florentino Perez ha scelto il sostituto, Xabi Alonso. Ma non ha fretta e attende di essere esonerato, perché ha sempre dichiarato che la panchina dei Blancos è la sua priorità numero uno. Se poi l’addio dovesse diventare ufficiale, allora penserà alla prossima destinazione. Ovvero il Brasile

“Habemus entrenador“, titola il quotidiano AS. Che spiega come il Brasile voglia chiudere la trattativa in vista delle partite contro Ecuador (3/6) e Paraguay (8/6). Secondo AS, l’accordo rispetta le basi di quello raggiunto nel 2023, con uno stipendio di 10 milioni di euro, praticamente lo stesso che percepisce ora a Madrid. Ancelotti saluterà il Real prima del Mondiale per club e guiderà il Brasile fino al Mondiale (quello vero) del 2026, con la possibilità di rinnovare il contratto fino a Spagna 2030. La CBF non starebbe confermando ancora nulla in attesa dell’ufficialità da parte del Real Madrid ma il presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, non ha mai nascosto la sua volontà di avere Ancelotti in panchina. “Non è ancora stato firmato nulla – conclude AS – ma alla CBF sono sereni: Carlo Ancelotti sarà il loro nuovo allenatore. Lo ha già comunicato ad alcuni membri della rosa del Real Madrid”.

Se con la Selecao c’è già un accordo di massima, è anche vero che la firma non è un dettaglio da poco. Soprattutto per i tempi. I verdeoro hanno bisogno di un allenatore subito pronto per le due partite cruciali di giugno. Al Mondiale 2026 manca solo un anno: c’è una qualificazione da blindare e un’idea di squadra da costruire da zero. Tradotto: il Brasile chiede ad Ancelotti di lasciare il Real Madrid già a fine maggio, dopo la fine della Liga e prima del Mondiale per club. Pare l’ipotesi più concreta, che accontenterebbe tutti. Il Real potrebbe dare al nuovo allenatore la “palestra” del Mondiale per club per plasmare la nuova squadra, mentre il Brasile e Ancelotti potrebbe celebrare finalmente il loro matrimonio.

Le caselle però devono andare tutte al loro posto, altrimenti l’affare potrebbe saltare. La Selecao ha fretta e qualcuno potrebbe spingere per cercare un’altra soluzione, bruciando il nome di Ancelotti come già è accaduto in passato. Pare invece sicuro che il tecnico italiano, una volta lasciato il Real, non sia intenzionato a sedersi sulla panchina di un altro club. In Italia, Roma e Milan restano alla finestra: entrambi potrebbero essere interessate ad Ancelotti. Ma al momento pare più una fantasia di mercato che una pista concreta.