Marca: “Ancelotti è volato a Londra ma poi non ha firmato l’accordo col Brasile. È arrivata un’offerta dall’Arabia Saudita”

Carlo Ancelotti era volato a Londra per firmare il suo nuovo contratto da commissario tecnico del Brasile. Poi però l’accordo è saltato, principalmente per due ragioni: una legata ai tempi (come aveva spiegato ilfattoquotidiano.it), l’altra legata a un’offerta indecente che nel frattempo è stata recapitata al 65enne allenatore italiano dall’Arabia Saudita. Questa è la ricostruzione fornita da Marca, il principale quotidiano sportivo spagnolo. Un colpo di scena improvviso, dopo che ormai sembrava certo un solo scenario: l’addio di Ancelotti al Real Madrid per diventare il nuovo allenatore del Brasile. Invece, per la seconda volta, il matrimonio tra il tecnico e i verdeoro potrebbe saltare sul più bello.

Il retroscena raccontato da Marca è ovviamente tutto da verificare, ma diversi media spagnoli concordano oggi sul fatto che Ancelotti non diventerà il nuovo allenatore del Brasile. Secondo alcune fonti, Ancelotti i è messo in contatto diretto con il presidente della Confederazione calcistica brasiliana (Cbf), Ednaldo Rodrigues, per ringraziare ma declinare l’offerta. Il contratto tra le parti era già pronto e mancava solo la firma, ma Ancelotti ha fatto un passo indietro all’ultimo momento e non accetterà l’incarico di allenare la Seleção.

Sulle motivazioni di questo passo indietro le ricostruzioni divergono. Secondo Marca, dietro al rifiuto ci sarebbe appunto una maxi offerta dall’Arabia Saudita, che potrebbe arrivare a 50 milioni di euro netti a stagione. Il sito web brasiliano O Globo invece ha scritto: “L’accordo tra Carlo Ancelotti e la CBF è saltato a causa di un ostacolo importante: il Real Madrid“. Una cosa è certa: Ancelotti ha ancora un anno di contratto con i Blancos, fino al 30 giugno 2026. Il tecnico italiano sperava di poter trattare una buonuscita con il presidente Florentino Perez, ma a quanto pare la trattativa non è così scontata. Lo scenario ideale, quello più logico, vedeva Ancelotti lasciare il Real al termine della Liga per diventare il nuovo ct del Brasile già a inizio giugno, prima del Mondiale per club. Ora invece non ci sono più certezze.

Ancelotti avrebbe ipotizzato di sedersi sulla panchina verdeoro ad agosto, ma questo ha colto di sorpresa la federazione brasiliana, che pensava fosse tutto concordato per giugno con il consenso del Real Madrid. L’allenatore portoghese Jorge Jesus, attualmente in forza all’Al-Hilal in Arabia Saudita, è ora considerato un candidato per la panchina del Brasile, che i sudamericani puntano appunto a ricoprire prima delle prossime qualificazioni ai Mondiali di inizio giugno. Rimane incerto anche come si evolverà la situazione tra Ancelotti e il Real Madrid: ora non è escluso che il tecnico possa guidare la squadra nel Mondiale per club. E anche la posizione di Xabi Alonso resta in stand by: è già stato designato nuovo allenatore dei Blancos, con il benestare del Bayer Leverkusen, che però ora mette fretta perché a sua volta ha bisogno di programmare la prossima stagione.