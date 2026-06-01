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A pochi giorni dall’inizio dei Mondiali, con il primo match tra Messico e Sudafrica in programma il prossimo 11 giugno, una delle nuove regole approvate dall‘International Football Association Board (Ifab) ha già trovato la sua prima applicazione pratica. È accaduto nell’amichevole tra Islanda e Giappone, dove un ritardo durante una sostituzione ha lasciato temporaneamente gli islandesi in inferiorità numerica. Proprio in quel frangente è arrivato il gol decisivo dei giapponesi. L’episodio rappresenta un’anticipazione delle novità regolamentari che entreranno in vigore nella rassegna iridata, tutte accomunate dall’obiettivo di contrastare le perdite di tempo e rendere il gioco più fluido. Saranno i Mondiali della tolleranza zero, non solo fuori dal campo.

Islanda in dieci, il Giappone ne approfitta: cosa è successo

La partita amichevole tra Islanda e Giappone ha offerto il primo esempio concreto della nuova normativa sulle sostituzioni. A pochi minuti dalla fine, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0, il commissario tecnico islandese Arnar Gunnlaugsson ha disposto un doppio cambio. Se l’ingresso di Gretarsson al posto di Hermannsson è avvenuto senza problemi, diverso è stato il caso della seconda sostituzione. Hlynsson, infatti, ha impiegato più dei dieci secondi consentiti dal nuovo regolamento per lasciare il terreno di gioco. Di conseguenza Thorvaldsson, destinato a sostituirlo, non ha potuto entrare immediatamente.

L’arbitro ha applicato la nuova norma, costringendo l’Islanda a giocare per circa un minuto con un uomo in meno. Proprio durante questa finestra temporanea di superiorità numerica il Giappone ha trovato il gol vittoria con Ogawa, autore dell’1-0 all’86’.

La nuova regola contro i cambi ritardati

La norma introdotta dall’Ifab punta a scoraggiare le perdite di tempo durante le sostituzioni. Una volta che il quarto uomo espone la lavagna luminosa, il giocatore sostituito ha dieci secondi per uscire dal campo dalla linea più vicina. Se il limite viene superato, il calciatore che deve entrare non può prendere immediatamente il suo posto. La squadra resta temporaneamente in dieci e il sostituto può entrare soltanto dopo che è trascorso un minuto e alla prima interruzione utile del gioco. Il periodo in cui una squadra resta in 10 quindi può durare teoricamente molto di più. Nel caso di sostituzioni multiple, il conteggio dei dieci secondi parte dall’ultima visualizzazione dei cambi.

Le altre novità ai Mondiali: le regole

Le modifiche regolamentari non si fermano alle sostituzioni. Per contrastare ulteriormente i comportamenti antisportivi, saranno introdotte sanzioni più severe contro le proteste e le perdite di tempo.

Per rimesse laterali e rinvii dal fondo, gli arbitri potranno avviare un conto alla rovescia di cinque secondi: chi ritarderà deliberatamente l’esecuzione rischierà di perdere il possesso del pallone. Resta inoltre in vigore la regola che impone ai portieri di liberarsi della palla entro otto secondi.

Novità anche sul fronte disciplinare. Sarà previsto il cartellino rosso diretto per i giocatori che, durante una lite o una discussione conflittuale, si copriranno la bocca, misura pensata per contrastare eventuali insulti razzisti o rivolti agli arbitri. Espulsione prevista anche per chi abbandonerà il terreno di gioco per protesta senza autorizzazione (dopo il caso della finale di Coppa d’Africa).

Infine, verrà ampliato il raggio d’azione del Var. La tecnologia potrà intervenire per correggere seconde ammonizioni errate, casi di scambio di identità e alcuni errori relativi all’assegnazione dei calci d’angolo attraverso controlli rapidi che almeno in teoria non interrompano il flusso della partita.

Le nuove regole, dopo i Mondiali, entreranno in vigore in tutte le competizioni. Compreso il prossimo campionato italiano.