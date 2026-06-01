Sinner ritrova il sorriso: riposo totale in Vespa a Montecarlo con la fidanzata, poi i controlli. Il programma verso Wimbledon

Dopo i momenti difficili al Roland Garros nel match contro Juan Manuel Cerundolo e lo sguardo sofferente, l'altoatesino ora si rilassa per recuperare energie fisiche e mentali

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Dopo la delusione del Roland Garros, Jannik Sinner ha scelto di fermarsi. L’eliminazione a sorpresa contro Juan Manuel Cerundolo e il malore accusato durante il match hanno acceso più di un campanello d’allarme nel team del numero uno del mondo, che nei prossimi giorni si sottoporrà ad accertamenti medici per capire le cause del crollo fisico accusato a Parigi. L’altoatesino, che già durante gli Internazionali d’Italia aveva mostrato qualche segnale di affaticamento, effettuerà una serie di controlli specialistici al J Medical di Torino. L’obiettivo è chiarire cosa abbia provocato il forte calo di energie che lo ha costretto a lasciare il Roland Garros. Lo staff vuole infatti comprendere se dietro il malessere ci siano motivazioni esclusivamente legate allo stress e alla stanchezza accumulata – oltre all’aver “dormito male”, come ha anche spiegato lui – o se esistano altri fattori da approfondire.

Per il momento Sinner ha deciso di staccare completamente. Per circa dieci giorni non impugnerà la racchetta e si concentrerà esclusivamente sul recupero fisico e mentale, con l’intenzione di arrivare nelle migliori condizioni possibili a Wimbledon, unico torneo su erba in cui sarà presente. Lontano dai campi, Sinner sta provando a ritrovare serenità a Montecarlo. Nelle ultime ore è stato immortalato mentre percorreva le strade del Principato a bordo della sua Vespa con la fidanzata Laila Hasanovic, concedendosi qualche momento di normalità e relax dopo giorni particolarmente complicati. Un’immagine diversa rispetto a quella vista a Parigi: più rilassato, sorridente. Una bella notizia dopo lo sguardo perso nel vuoto al Roland Garros.

Nelle ultime settimane infatti il tennista azzurro aveva già lanciato alcuni segnali riguardo alle difficoltà incontrate nel gestire un calendario sempre più intenso, parlando spesso di “fatica” e di “match dispendiosi dal punto di vista fisico”. Dopo il ko parigino sono emersi anche alcuni retroscena sui problemi e sulla fatica accumulata negli ultimi mesi: aspetti che potrebbero aver contribuito senza dubbio al crollo accusato durante il torneo francese.

Dopo due mesi al top, in cui ha vinto cinque Masters 1000 consecutivi senza mai fermarsi, ora il numero uno al mondo si è fermato. Uno stop fisiologico e comprensibile, nulla di allarmante, ma sul quale Sinner vuole vederci chiaro. Il ponte di giugno è un assist ad aspettare: sarà a Torino probabilmente alla fine di questa settimana. Poi tra 7 giorni tornerà ad allenarsi quando mancheranno 20 giorni a Wimbledon.