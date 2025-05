Papa Leone XIV a sorpresa a Santa Maria Maggiore: lascia una rosa sulla tomba di Bergoglio e benedice dei cresimandi

Papa Leone XIV si è recato a sorpresa nella chiesa di Santa Maria Maggiore dove è sepolto papa Francesco. Il pontefice neo eletto ha deposto una rosa bianca sulla tomba di Bergoglio e si è inginocchiato per pregare. Inevitabile l’incontro con i tanti fedeli che in questi giorni si stanno recando nella chiesa per omaggiare papa Francesco: con loro Prevost ha scambiato alcune parole, benedicendo anche un gruppo di cresimandi provenienti da Barletta.