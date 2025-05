Papa Leone XIV ha votato sia alle primarie repubblicane che a quelle democratiche

Che partito vota il nuovo Pontefice? Non bastano i documenti elettorali scovati in Illinois dalla stampa americana per svelare il segreto

Ad appena 24 ore dalla sua elezione, il passato di Papa Leone XIV, i suoi gusti, le sue frequentazioni e gli aneddoti più particolari sono stati scovati e diffusi dai media di tutto il mondo. Tra questi anche le sue presunte posizioni politiche. Il voto negli Stati Uniti, come in qualsiasi altra democrazia, è segreto ed è quindi impossibile conoscere contro la sua volontà cosa il nuovo Pontefice abbia votato in passato. Così, i media americani si sono concentrati su un voto meno ‘tutelato’, ossia quello per le primarie dei partiti.

È così che, in un primo momento, il mondo repubblicano credeva di aver trovato un Papa a sé vicino, dato che da quanto emerge dai documenti elettorali che arrivano dal Consiglio elettorale dello Stato dell’Illinois, dove Prevost è registrato, risulta che il successore di Bergoglio abbia votato per scegliere il candidato dei Conservatori alle elezioni nel 2012, nel 2014 e nel 2016. Un Papa vicino al Grand Old Party, hanno pensato alcuni nonostante i messaggi lanciati da piazza San Pietro, tutt’altro che vicini al mondo conservatore e, soprattutto, trumpiano. Infatti si sbagliavano. O meglio, non possono esserne certi: come spiega Cbs, Prevost ha votato anche alle primarie democratiche nel 2010, così come a quelle presidenziali Dem del 2008 tra Hillary Clinton e Barack Obama.

La risposta alla domanda che molti si fanno, ossia che partito voti il nuovo Papa, è quindi impossibile da dare, anche perché in Illinois si può esprimere la propria preferenza alle primarie anche senza essere iscritti al partito. C’è solo un indizio: se le primarie di entrambi gli schieramenti vengono fissate nello stesso giorno, come nel 2016, si deve scegliere. O si partecipa alla consultazione Gop o a quella del Partito Democratico. In quel caso, Prevost scelse di esprimere la propria preferenza tra i candidati repubblicani.