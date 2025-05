“Per Sinner creati prodotti su misura. Ora usa il Cherry, come fa Pogacar”: gli integratori del numero 1 del tennis

Ci siamo quasi. Sabato 10 maggio, agliInternazionali d’Italia, Jannik Sinner tornerà in campo dopo la sospensione per il caso Clostebol. Un rientro attesissimo quello del numero uno al mondo che non disputa un match ufficiale dalla finale dello scorso Australian Open vinta contro Zverev. In questo periodo della sua carriera, dopo tutte le polemiche e le accuse di doping, la sicurezza dei prodotti utilizzati, anche dal suo staff, è di cruciale importanza per scongiurare in un nuovo caso di contaminazione involontaria. In questi termini, il medico della Nazionale italiana di tennis, Luca Semperboni, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del lavoro svolto con l’altoatesino durante lo stop forzato.

LE DATE – Il calendario degli Internazionali

IL TABELLONE dell’ATP di Roma

“In questi mesi abbiamo variato l’integrazione a seconda del tipo di attività, che si lavorasse sulla forza o si stesse tornando sul campo. Abbiamo lavorato su prodotti che ci permettessero di avere un recupero un po’ più rapido e completo. Fatti su misura per lui attraverso il team di ricerca e sviluppo. Uno di questi entrerà in uso con regolarità, l’altro è ancora in fase di preparazione. – ha dichiarato Semperboni – Ora Sinner usa pure il Cherry, un concentrato di antiossidanti utilizzato anche da Pogacar. È importante potersi affidare a un’azienda seria ed esperta che studi e produca integratori sicuri”.

IL TABELLONE del WTA di Roma

SCHEDA – Chi sono i 23 azzurri a Roma

E riguardo alle sue personali sensazioni sullo stato di forma del numero uno al mondo: “Lo vedo bene, ha tantissima voglia di fare bene. Ho sentito dire da molte parti ‘che per fortuna è stato fermo tre mesi’, ma se fosse una fortuna lo farebbero tutti. Tornare sul campo, riprendere distanze, misure e tempi, non sarà così scontato”.

LA STORIA – L’albo d’oro degli Internazionali

TV – Dove vedere gli Internazionali (Sky e Rai)