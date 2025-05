Papa Leone XIV è già da record: è stato uno dei conclavi più brevi degli ultimi 150 anni

Elezioni più rapide solo per Leone XXIII nel 1878 ed Eugenio Pacelli nel 1939. Nel 2005 Benedetto XVI fu eletto in sole 26 ore, con quattro scrutini

Uno dei conclavi più brevi degli ultimi 150 anni. Gli appena quattro scrutini sufficienti per eleggere Robert Francis Prevost come successore di Jorge Mario Bergoglio rendono Leone XIV già da record. Dalla metà del 1800 non sono state molte le clausure nella Cappella Sistina così brevi per scegliere il nuovo papa. Leone XIII, passato alla storia per l’enciclica Rerum novarum, fu eletto nel 1878 dopo sole tre votazioni. Il successore Pio X, in seguito proclamato santo, dovette attendere invece ben sette scrutini prima di ricevere l’investitura dei cardinali nel 1903. Il conclave successivo si tenne nel 1914 e divenne papa Benedetto XV al decimo tentativo.

Tra i papi del XX secolo quello che prevalse dopo il conclave più sofferto fu Pio XI: nel 1922 il pontefice che avrebbe fatto pace con lo Stato italiano con i Patti Lateranensi, ottenne la fumata bianca dopo 14 votazioni. All’opposto, al suo successore Pio XII, papa Eugenio Pacelli, sarebbero bastate solo tre votazioni nel 1939. Giovanni XXIII fu eletto in un conclave che durò tre giorni nell’ottobre 1958: la sua elezione fu una sorpresa per molti, in quanto era considerato un “papabile” minore, ma il suo spirito di apertura e riforma, specialmente con il Concilio Vaticano II, cambiò profondamente la Chiesa cattolica.

Dopo la morte di Giovanni XXIII, Paolo VI fu eletto in un conclave che durò tre giorni nel giugno 1963, con il forte sostegno dei cardinali italiani: il suo pontificato è stato segnato dalla conclusione del Concilio Vaticano II e da un periodo di grande trasformazione nella Chiesa. Il conclave che ha portato all’elezione di Giovanni Paolo I fu estremamente rapido come quello di questi giorni: durò solo due giorni nell’agosto 1978. Breve però fu anche il pontificato di Albino Luciani, appena 33 giorni a causa della sua prematura morte.

Il conclave che elesse Giovanni Paolo II, il primo pontefice non italiano dopo secoli, durò 4 giorni e rappresentò una vera e propria sorpresa per il mondo intero. Il cardinale Karol Wojtyla non era considerato un papabile in anticipo invece la sua elezione il 16 ottobre 1978 segnò una svolta significativa per la Chiesa, che sotto il suo pontificato ha vissuto una grande espansione globale. Nel 2005 Benedetto XVI fu eletto in sole 26 ore, con quattro scrutini, mentre nel 2013 i cardinali impiegarono 36 ore, con 5 scrutini, per eleggere Francesco.