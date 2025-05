Terzo giorno di Internazionali d’Italia 2025. Oggi, giovedì 8 maggio, gli uomini scenderanno in campo per concludere la tornata di primi turni singolari dell’Atp Masters 1000 di Roma, mentre anche il torneo femminile, cominciato l’altro ieri, è alle prese con i primi match di secondo turno. Quest’oggi ci sono ben 10 italiani impegnati nel torneo. In campo maschile, Matteo Arnaldi è stato eliminato da Roberto Bautista Agut. In campo anche Fabio Fognini, al suo ultimo Masters 1000 di Roma, contro il britannico Jacob Fearnley e Federico Cinà contro l’argentino Mariano Navone, match da seguire con attenzione in quanto il vincitore sfiderà il numero uno al mondo Jannik Sinner, al rientro dopo la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol. Spazio anche al derby tutto italiano tra Flavio Cobolli e Luca Nardi. In campo femminile, Elisabetta Cocciaretto tenterà l’impresa contro Iga Swiatek, mentre Jasmine Paolini esordirà con Lulu Sun. Match insidioso anche per Lucia Bronzetti contro la ceca Karolina Muchova.

Gli italiani in campo a Roma oggi 8 maggio

CAMPO CENTRALE

Matteo Arnaldi vs Roberto Bautista Agut – sconfitta 4-6, 3-6

Elisabetta Cocciaretto vs Iga Swiatek – Non prima 13:00

Jasmine Paolini vs Lulu Sun – A seguire

Jacob Fearnley vs Fabio Fognini – Non prima 19:00

Lucia Bronzetti vs Karolina Muchova – Non prima delle 21

GRAND STAND ARENA

Mariano Navone vs Federico Cina – Alle 13:20

Luca Nardi vs Flavio Cobolli – A seguire

Mattia Bellucci vs Pedro Martinez – A seguire

SUPERTENNIS ARENA

Arthur Rinderknech vs Matteo Gigante – Non prima delle 13:20

Dove vedere gli Internazionali d’Italia 2025 in tv e streaming

Tutte le partite di tennis degli Internazionali BNL d’Italia 2025 a Roma sono trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW (Sky Sport Tennis, canale di riferimento, e Sky Sport Uno, per seguire al meglio l’evento romano con oltre 100 ore di programmazione). Le partite del torneo maschile ATP Masters 1000 sono inoltre disponibili in streaming (tutto il torneo) su TennisTv e in diretta tv in chiaro su Rai 2 (11 match in totale, uno al giorno, trasmessi anche in streaming su RaiPlay). Le partite del torneo femminile WTA 1000 sono trasmesse in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.