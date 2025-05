Internazionali, Bronzetti batte Sevastosa e passa al secondo turno. Fuori Pedone e Brancaccio

Dopo quattro partecipazioni agli Internazionali di Roma, arriva finalmente la prima vittoria di Lucia Bronzetti al Foro Italico. L’azzurra supera la lettone Sevastova in soli due set (6-3, 6-4). “Ci ho messo il cuore, ho lottato e cercato di giocare con tutti i mezzi che avevo – ha detto la tennista riminese a Sky Sport – Cerco di prendere le cose positive, sono contenta perché avrò un’altra opportunità per far meglio. La chiave è lottare con coraggio. Con l’aiuto del mio mental coach sto facendo un gran lavoro”. Un risultato importante a livello personale, ma anche per il ranking WTA: Bronzetti oggi è numero 58 del mondo, ma con questo vittoria si porta virtualmente in 52esima posizione. Ora la prossima sfida è attesa per venerdì 9 maggio contro la ceca Karolina Muchova, numero 12 al mondo.

Giornata amara invece per le altre due italiane in campo oggi: Giorgia Pedone e Nuria Brancaccio devono salutare Roma al primo turno. La palermitana, numero 183 del mondo e in tabellone con una wild card, ha ceduto al terzo set contro la neozelandese Lulu Sun, con un punteggio finale di 3-6, 6-1, 6-3. Sun venerdì dovrà affrontare l’azzurra Jasmine Paolini, attualmente numero 5 del ranking WTA. Si conclude in soli due set, invece, la partita di Bracaccio, battuta in due set (6-3, 6-2) dall’americana Peyton Stearns.