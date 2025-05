Truffati da finta dentista e aggrediti per aver chiesto indietro i soldi: 4 arresti per lesioni

Un uomo di 47 anni e la moglie sono stati aggrediti e picchiati dopo aver reclamato i soldi pagati per una prestazione inesistente. Il fatto è accaduto la sera di venerdì 2 maggio, ore 19.30, a Milano, in viale Aretusa, zona San Siro dove, nell’androne di un palazzo, i carabinieri hanno trovato la coppia sanguinante. Gli aggressori, due giovani colombiani di 22 e 27 anni, insieme ad altre due donne complici, sono stati arrestati per lesioni aggravate in concorso e per resistenza a pubblico ufficiale.

L’antefatto – Un anno fa, ha raccontato la vittima 47enne, sua moglie conosce una signora cubana, Elicet: dice di essere una dentista e, dopo aver ottenuto fiducia, chiede – si apprende dal Corriere della Sera – un prestito di 2.400 euro per comprare attrezzature odontotecniche. In contemporanea, la donna riceve nuovi anticipi da altri residenti nel quartiere. Anticipi versati per servizi per la cura dei denti che però non verranno mai svolti. Ecco che, un mese fa, l’uomo e la moglie reclamano la somma versata in anticipo: la finta dentista mette in atto una serie di strategie per prendere tempo, prima tergiversa, poi fa credere di aver fatto un bonifico di restituzione da 500 euro ma sbaglia (appositamente) il beneficiario, poi ne manda un altro per poi revocarlo all’ultimo.

Il fatto – Lo scorso mercoledì 30 aprile la coppia viene invitata in un appartamento di viale Aretusa per riavere indietro l’anticipo versato. Ma, giunti sul posto, “Appena mia moglie ha detto che cercavamo Elicet – riporta il Corriere -, una ragazza colombiana le ha sferrato un pugno. Io ho fatto per proteggerla e i ragazzi mi hanno spinto e tirato pugni nella schiena, tanto che sono caduto”. L’appuntamento era dunque un agguato: i coniugi sono stati aggrediti da quattro colombiani – due uomini e due donne, queste di 25 e 26 anni – che avrebbero preso a pugni e ad accoltellate i coniugi. Giuseppe è stato portato all’ospedale Niguarda per “ferite penetranti alla testa, al torace, all’addome, agli arti prossimali”, mentre la moglie è stata curata al San Carlo con ferite alla testa.

Potrebbero esserci stati altri simili episodi di violenza a danno di altre donne, sempre rimaste vittime del raggiro, secondo l’ipotesi di chi indaga. Anche loro sarebbero dunque andate in viale Aretusa a riscuotere le somme, prima di essere aggredite dal gruppo di colombiani. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Nucleo Radiomobile, arrestando i due uomini e intercettando le complici che, dopo essersi nascoste nel cassettone del letto, hanno aggredito i militari. Nel luogo dell’aggressione, privo di qualsiasi attrezzatura odontoiatrica, i carabinieri hanno sequestrato tre coltelli, uno dei quali – lungo 19 centimetri – era ancora sporco di sangue, e un martello, nascosto “sopra al tetto del box”.