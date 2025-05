Sesso con studentesse minorenni, a giudizio un professore di Asti dopo la denuncia della scuola

Rapporti sessuali con studentesse in casa o in parchi pubblici. Per questo il giudice per le indagini preliminari di Asti ha emesso un decreto di giudizio immediato per un insegnante delle scuole superiori di Asti, accusato di atti sessuali nei confronti di due studentesse di 15 e 16 anni. Le indagini, coordinate dalla procura astigiana, sono iniziate nell’autunno 2024 a seguito di una segnalazione di un istituto di istruzione del comune piemontese. Una studentessa aveva confidato a una docente di aver avuto dei rapporti sessuali con un professore dello scorso anno scolastico e la scuola ha tempestivamente inviato comunicazione all’autorità giudiziaria.

Sono state sentite persone informate sui fatti, eseguite perquisizioni, sequestri, analisi tecniche che hanno “consentito di acquisire riscontri e gravi indizi di colpevolezza e, in ragione del pericolo di inquinamento delle prove, ma soprattutto della reiterazione del reato, è stata chiesta ed emessa la misura cautelare degli arresti domiciliari”. Nei confronti dell’indagato non vengono contestati comportamenti violenti o minacce, ma l’aver compiuto plurimi atti sessuali con la sedicenne a lui affidata per ragioni di istruzione abusando dei poteri connessi alla sua posizione di insegnante e per aver commesso plurimi atti sessuali nei confronti della quindicenne anche lei al professore affidata per ragioni di istruzione.

I rapporti sessuali con le giovani sono stati consumati non in ambiente scolastico ma presso l’abitazione del docente e parchi pubblici. Nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip l’indagato, assistito dai suoi legali, ha fatto dichiarazioni di ammissione dei reati contestati e successivamente all’emissione del decreto di giudizio immediato, l’imputato ha chiesto il giudizio abbreviato.