Scontro al Senato tra Renzi e Meloni: “Campionessa di incoerenza”, “Non farò niente di quello che ha fatto lei”

Scontro al Senato tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il senatore di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso del ‘premier time’. Dal tema delle riforme costituzionali a quello della legge elettorale, il leader di Iv ha attaccato Meloni: “Ha cambiato idea su tutto, lei è una campionessa dell’incoerenza“.

La premier ha replicato con tono sarcastico: “Sinceramente mi è sfuggita la domanda”, ha premesso. Per poi rivendicare: “Premierato? La considero ancora la madre di tutte le riforme, ma non dipende da me ma dal Parlamento. Sicuramente la maggioranza è intenzionata a procedere spedita, così come sulla riforma della giustizia”. E ha precisato, in tema di legge elettorale, di essere ancora favorevole alle preferenze.

Meloni ha quindi attaccato l’ex premier, che aveva ricordato le sue parole sulla volontà di non volersi dimettere in caso di sconfitta al referendum: “Non farei mai niente che abbia già fatto lei“.