Migliaia di fedeli in Piazza San Pietro nel giorno del conclave: le voci dell’attesa

Centinaia, e poi migliaia, i fedeli che stanno arrivano in Piazza San Pietro attraversando via della Conciliazione: è il giorno del conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco. Prima fumata prevista alle 19. Nell’attesa, anche i fedeli esprimono le loro preferenze: in cima, specialmente per gli stranieri, il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, indicato dai fedeli come l’ideale elemento di continuità con il pontificato di Bergoglio.