Conclave, il video della prima fumata: è nera. Il boato dei fedeli riuniti in piazza San Pietro

Con circa due ore di ritardo sull’orario previsto, è arrivata la prima fumata per l’elezione del 267esimo Papa. Naturalmente, è nera, segno che i cardinali riuniti in Conclave non hanno trovato un accordo sul prossimo Pontefice. Nell’attesa, i migliaia di fedeli riuniti in piazza San Pietro hanno battuto le mani a ritmo in più di un’occasione. Quando si è levato il fumo nero, è scattato il boato.

Video Vatican Media