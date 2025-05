Sinner smentisce la relazione con Lara Leito: “Niente di serio”. Lei replica con una storia enigmatica

In questi giorni l’attenzione su Jannik Sinner è altissima. L’altoatesino esordirà agli Internazionali d’Italia sabato 10 maggio dopo la sospensione di 3 mesi per il caso Clostebol. Ma a far discutere sono anche le vicende che riguardano l’altoatesino fuori dal campo, in particolare la sua vita sentimentale. Nel corso della conferenza stampa Sinner ha assicurato: “Niente di serio, non sono in una relazione in questo momento”. Eppure lo scorso aprile il settimanale Chi aveva pubblicato delle fotografie in cui immortalava l’altoatesino in compagnia di Lara Leito, modella ed ex fidanzata del premio Oscar Adrien Brody. E in una di queste, i due si davano anche un bacio.

A ogni modo, se quello con la modella russa è stato solo un semplice flirt, allo stesso tempo Sinner ha ufficializzato quello che era nell’aria ormai da mesi: la sua storia d’amore con Anna Kalinskaya è terminata. Dal canto suo, Lara Leito potrebbe aver lanciato una frecciatina al numero uno al mondo. La modella ha pubblicato una foto come storia sul proprio profilo Instagram la cui didascalia recitava: “Pronta a un appuntamento per pranzo”. Insomma, pare proprio che Leito non piangerà lacrime amare per l’altoatesino.

