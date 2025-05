La “sfilata” dei cardinali a San Pietro prima del Conclave: “Rosa di nomi? Non ancora, domani capiremo qualcosa”

Bocche cucite prima dell’ultima congregazione. “Rosa di nomi? Non ancora. Forse domani capiremo qualcosa”, afferma il cardinale Francis Xavier Kriegsak Kovithavanij, arcivescovo di Bangkok. “Conclave? Siamo speranzosi sul futuro della chiesa ma non sappiamo nulla di concreto”, afferma il cardinale svedese Anders Aborelius. “Noi vogliamo tutti la pace, promuoviamo la pace”. “Direzione dovrà essere quella del Sinodo, oggi ogni cardinale parlerà con i propri pensieri. In Indonesia i cristiani sono una piccola minoranza ma c’è tolleranza nelle comunità”, ha affermato Ignatus Suharyo Hardjoatmojo.