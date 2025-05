La cronaca e il risultato live della semifinale di Champions League. Le scelte di Simone Inzaghi: Lautaro Martinez in campo dal primo minuto

Inter contro Barcellona, stadio San Siro, semifinale di ritorno della Champions League 2025. Si riparte dal 3 a 3 dell’andata, tanto spettacolare quanto a questo punto ininfluente: saranno i 90 minuti o forse più del Meazza a decretare chi sarà la prima squadra a conquistare la finale in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera. Il fischio d’inizio alle ore 21: le squadre sono ora in campo per il riscaldamento.

San Siro stracolmo – Il primo vantaggio per l’Inter è la spinta del pubblico. Il Meazza è ovviamente tutto esaurito, nonostante i prezzi salati dei biglietti. Il club nerazzurro infatti realizza il record di incassi per uno stadio italiano: 14 milioni di euro.

Lautaro gioca – Per avere il suo capitano, Simone Inzaghi ha deciso di correre un rischio: Lautaro Martinez, nonostante l’infortunio rimediato proprio nella gara d’andata, sarà in campo dal primo minuto. Scelta opposta invece per Hansi Flick, che ha confermato Ferran Torres: Robert Lewandowski parte dalla panchina.

L’arbitro – A dirigere la semifinale è il polacco Marciniak, che non porta bene all’Inter: era il fischietto della finale persa con il Manchester City.

Inter-Barcellona, le formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsí, Inigo Martinez, Martin; Pedri, de Jong; Raphinha, Dani Olmo, Yamal; Ferran Torres. All. Flick.