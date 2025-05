Si preannuncia una straordinaria notte di calcio a San Siro. E tutti potranno goderne: Inter-Barcellona, la semifinale di ritorno della Champions League in programma oggi martedì 6 maggio alle ore 21, è visibile in chiaro su TV8. È il match più importante dell’anno per la squadra di Simone Inzaghi: dopo aver detto addio alla Coppa Italia e aver lasciato lo scudetto nelle mani del Napoli, la Champions è diventata paradossalmente l’unico obiettivo dei nerazzurri. Dopo lo scoppiettante 3-3 della gara d’andata, al Meazza servirà una partita di lotta contro il Barcellona di Hansi Flick, una macchina da gol trascinata dal fenomenale 17enne Lamine Yamal, subito protagonista nel match del Montjuic.

Inter-Barcellona, le formazioni

I padroni di casa schierano tra i pali l’ex Juve Szczesny nonostante il recupero di Ter Stegen. In difesa i centrali sono Cubarsì e Araujo, mentre i terzini dovrebbero essere Eric Garcia al posto dell’infortunato Koundé e Inigo Martinez che dovrà sostituire l’indisponibile Balde. A centrocampo il consolidato due composto da De Jong e Pedri, mentre sulla trequarti spazio a Yamal, Dani Olmo e Raphina. In attacco, Ferran Torres dovrebbe sostituire Lewandowski che ha recuperato dall’infortunio, ma dovrebbe partire dalla panchina.

Per quanto riguarda l’Inter, in porta ci sarà Sommer. Il terzetto difensivo sarà invece composto da Acerbi, Bastoni e Bisseck. Pavard sente ancora dolore alla caviglia, al massimo verrà portato in panchina. Come esterni a tutta fascia, di nuovo spazio ai due titolarissimi Dumfries e Dimarco. I tre centrocampisti centrali saranno ovviamente Barella, Calhanoglu, e Mkhitaryan. In attacco Marcus Thuram farà coppia con uno tra Taremi e il capitano Lautaro Martinez. All’andata, l’argentino giocò solo i primi 45 minuti: dovette fermarsi per un problema muscolare. Il numero 10 nerazzurro però ha fatto di tutto per non mancare questo appuntamento così importante: “Decideremo con lo staff medico e lui stesso. Dipenderà tanto dalle sue sensazioni. Se non può partire dall’inizio è difficile che possa darci una mano negli ultimi 25 minuti. Comunque all’occorrenza abbiamo altri giocatori”, ha ammesso Inzaghi. Al momento l’argentino è dato favorito per partire dal primo minuto.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Garcia, Cubarsí, Araujo, Martínez; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick

Barcellona-Inter, dove vederla in tv e perché viene trasmessa in chiaro

La semifinale d’andata di Uefa Champions League tra Inter e Barcellona sarà trasmessa in chiaro su TV8, oltre che su Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. Lo prevede il regolamento AgCom, che inserisce la semifinale di Champions con impegnata una squadra italiana tre le competizioni di massimo interesse nazionale, che quindi devono essere disponibili per tutti. A differenza dell’andata che venne trasmessa sul Nove, questa volta la trasmissione in chiaro del match è stata affidata a TV8 data l’impossibilità da parte di Sky di trasmettere in esclusiva in forma codificata l’evento.