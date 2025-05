Inter-Barcellona, Marotta avverte Inzaghi: “Annata molto positiva ma una squadra di calcio deve vincere”

“È un’annata molto positiva ma in primis dobbiamo riconoscere che una squadra di calcio deve vincere”. Le parole di Beppe Marotta suonano come un avvertimento, diretto in particolare a Simone Inzaghi. Il presidente dell’Inter ha parlato così ai microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter–Barcellona, la gara che vale la finale di Champions: “È una sensazione particolare. Speriamo che stasera si possa festeggiare una finale. Introiti super da questa Champions avranno effetti benefici anche sul mercato e eviteranno cessioni illustri? Dal punto di vista della sostenibilità quest’anno sarà una stagione appagante“. Ma evidentemente non basta, serve anche un trofeo.

“Questa è una partita che è come se fosse una finale, tra due squadre che la meriterebbero. Noi ci siamo, supportati anche da questo grande pubblico. Sono momenti e giornate indimenticabili, splendide per noi e per il movimento calcistico italiano”, il commento finale di Marotta. Poco prima sul prato di San Siro aveva parlato anche lo stesso tecnico Inzaghi: “Su Lautaro sensazioni buone, c’era solo un indolenzimento. Stamattina ha fatto un risveglio muscolare buono, quindi è giusto che giochi“, ha spiegato. Poi la domanda su Yamal: “Dovremo essere molto bravi e lavorare di squadra, fare bene come all’andata sapendo che loro hanno giocatori molto importanti e cercheremo di limitarli il più possibile”. Tra chi dovrà marcare Yamal, c’è anche Mkhitaryan: “Vogliamo fare del nostro meglio davanti ai nostri tifosi, serviranno esperienza, lucidità, serenità. Bisogna essere uniti e lottare. Entriamo per fare il nostro meglio, poi vedremo”, ha detto il centrocampista nerazzurro. Che proprio su Yamal ha aggiunto: “Non c’è tattica individuale, ci siamo preparati per giocare contro il Barcellona tutto”.