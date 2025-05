Per l‘Inter, sarà la partita più importante dell’anno. Nella serata di martedì 6 maggio andrà in scena a San Siro la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Dopo lo spettacolare 3-3 della gara d’andata, gli uomini di Inzaghi dovranno far attenzione a ogni minimo dettaglio se vorranno eliminare i catalani conquistandosi così un posto per la finalissima del torneo dopo aver perso quella con il Manchester City un paio di anni fa. All’epoca, ad arbitrare la gara fu Szymon Marciniak che i nerazzurri ritroveranno anche contro i balugrana.

Quando i nerazzurri vedono il direttore di gara polacco non possono certo sorridere: in 9 incroci l’Inter ha vinto solo 2 volte, l’ultima delle quali fu il 5-0 rifilato allo Shakhtar Donetsk nella semifinale di Europa League del 2020 in cui la coppia di ex colleghi e amici Lautaro-Lukaku fece scintille sotto la guida di Anotnio Conte. Per completare il quadro dei precedenti, con Marciniak i nerazzurri hanno totalizzato 3 pareggi e 4 sconfitte. L’ultima volta che il polacco ha diretto un match dei nerazzurri è stato l’ottavo di finale dello scorso anno al Wanda Metropolitano che ha visto l‘Atletico Madrid del Cholo Simeone qualificarsi al turno successivo ai calci di rigore. Ma Marciniak ha già arbitrato delle sfide tra Inter e Barcellona, 2 volte per l’esattezza: la prima nella fase a gironi della Champions edizione 2018/19 (1-1 a San Siro), la seconda nella fase a gironi dell’edizione 2022/23 che terminò sempre per 3-3 (non al Montjuic, ma al Camp Nou). I precedenti non fanno certo ben sperare, ma l’Inter potrebbe prendere anche questa statistica come l’occasione di invertire una spiacevole tendenza. Una sfida nella sfida, che si preannuncia tanto complicata quanto affascinate.