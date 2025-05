Incidente delle Frecce tricolori a Pantelleria: ferito il pilota. In un video la collisione tra i due aerei

In occasione dell‘esibizione per il distaccamento dell’Aeronautica militare, tre aerei delle Frecce tricolori sono rimasti coinvolti in un incidente all’aeroporto di Pantelleria. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei velivoli sarebbe uscito fuori pista per un problema ad una ruota, mentre un altro avrebbe l’ala danneggiata. Solo uno dei piloti è stato trasportato in ospedale per una possibile fratture alle gambe. Immediate le sirene d’allarme e le procedure di emergenza che hanno permesso l’arrivo delle squadre di soccorso e delle forze dell’ordine in pista. L’aeroporto è stato chiuso per garantire la massima efficienza nelle operazioni.

A Pantelleria oggi si svolgeva l’apertura al pubblico del distaccamento dell’Aeronautica militare. La base ha aperto i cancelli facendo visitare l’hangar “Nervi”. L’esibizione delle frecce tricolori era prevista per le 14.30. In un primo momento si era parlato di un bird strike come causa dell’incidente, ipotesi poi esclusa perché all’origine dell’accaduto c’è stata una collisione tra in volo, come testimoniato chiaramente anche da alcune immagini sui social e confermato dal sindaco di Pantelleria. “Doveva essere una giornata di festa, poi è successa una collisione in volo tra due aerei delle Frecce tricolori – ha detto Fabrizio D’Ancona, primo cittadino dell’isola – I piloti sono stati bravissimi a riuscire a portare a terra gli aerei. Non ci sono stati feriti. Lo scalo non ha subito danni e da mezzora è riaperto. Siamo vicini all’aereonautica per quanto successo e dispiaciuti per l’incidente che si è verificato. Solo l’analisi delle scatole nere potrà accertare quanto avvenuto nel cielo di Pantelleria – ha aggiunto il sindaco – Chi si trovava nel sedime dell’aeroporto ad ammirare le evoluzioni non si è accorto di quanto avvenuto in cielo. Ma a qualcuno lo scontro tra i due aerei non è sfuggito”.

In un video pubblicato sul profilo Facebook di Pantelleria Experience, e realizzato da Roberta Monopoli, infatti, si vedono le dieci Frecce tricolori che salgono in gruppo in verticale per poi separarsi in due gruppi uno di 4 uno di 5 e un aereo in solitaria. Nel gruppo di destra, con 4 velivoli, durante il volo rovesciato un aereo ne tocca un altro con un’ala e quest’ultimo sembra toccarne un altro ancora. Gli aerei non precipitano ma i piloti riescono a riportarli a terra. Uno degli aerei è andato fuori pista rimanendo fermo su un dislivello erboso.

Fonte video www.Pantelleriaexperience.it, immagini di Roberta Monopoli