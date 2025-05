Champions, lo show dell’Inter a Barcellona fa il botto in tv: record storico di share per Nove

Le premesse c’erano già tutte, lo show sul campo ha fatto il resto: la seminale d’andata di Champions League tra Barcellona e Inter, terminata con un pirotecnico 3 a 3, è stato il programma più visto di sempre su Nove e sui canali Warner Bros. Discovery. La partite con impegnati i nerazzurri di Simone Inzaghi contro il colosso blaugrana ha fatto il botto in tv: in prima serata il match è stata seguito complessivamente da 5,6 milioni di spettatori con il 27,5% di share sul pubblico totale e un picco di 6,2 milioni di spettatori con il 32% di share sui minuti finali di gioco.

Barcellona-Inter è stata resa disponibile in chiaro in Italia da Prime Video, che ne detiene i diritti, come previsto dal regolamento AgCom, che inserisce le semifinali di Champions League con impegnata una squadra italiana tre le competizioni di massimo interesse nazionale, che quindi devono essere disponibili in tv gratis per tutti. L’effetto sul canale Nove è stato dirompente: in prima e seconda serata è stato il primo canale nazionale rispettivamente con il 21,6% e il 13,7% di share sul pubblico totale, ma ha raggiunto la migliore performance di sempre nelle 24 ore, dove è stato terzo canale nazionale con l’8% di share sul pubblico totale. Parla ovviamente di “risultato storico” Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Warner Bros. Discovery Italy & Iberia: “Siamo contenti di aver dato la possibilità a tutto il pubblico italiano di seguire sul Nove una partita spettacolare, tra le più entusiasmanti di questa edizione della Uefa Champions League”.

Inter-Barcellona, dove vedere in tv e in chiaro la semifinale di ritorno

Ora l’attesa è tutta per la gara di ritorno, Inter-Barcellona, in programma martedì 6 maggio alle ore 21 a San Siro. In questo caso, a detenere i diritti è Sky, con il match che sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sempre per via delle regole fissate dall’AgCom, la semifinale di ritorno sarà a sua volta visibile anche gratis in tv: Sky sfrutterà il proprio canale in chiaro, Tv8, come già accaduto nel corso della stagione per le migliori sfide tra formazioni straniere.