Barcellona-Inter 3 a 3, pareggio pieno di spettacolo in Catalogna. Nerazzurri rimontati due volte dai blaugrana

Un pareggio pieno di spettacolo e che, nonostante la rimonta subita, rappresenta un ottimo passo in avanti per l’Inter in vista della gara di ritorno a Milano. Una partenza lampo dei nerazzurri accende la semifinale di Champions League in casa del Barcellona. Dopo appena 30 secondi Dumfries scende sulla fascia destra, palla dentro e Thuram si inventa un gol di tacco che ai tifosi interisti avrà ricordato quelli del Valdanito Hernan Crespo. Il Barcellona, così, si butta all’attacco e i tiri verso la porta di Sommer iniziano ad arrivare. Ma al 21esimo i nerazzurri raddoppiano con la specialità della casa: i calci piazzati. Angolo, torre di Acerbi e conclusione al volo di Dumfries. A Barcellona cala il gelo: è 0 a 2.

I catalani si ributtano in avanti ed è a questo punto che il gioiellino 17enne decide di caricarsi la squadra sulle spalle. Passano appena tre minuti e Yamal vince un contrasto con Thuram e punta l’area avversaria, salta due avversari e con un sinistro a girare da destra la mette sul secondo palo dove il portiere interista non può arrivare. Passa un minuto e proprio Sommer deve deviare sulla traversa un’altra incursione dell’ala blaugrana.

La pressione sull’Inter aumenta e al 38esimo deve cedere al pareggio catalano. Pedri crossa in area, sponda di Raphinha e Ferran Torres, complice anche un’indecisione di Acerbi, spinge la palla in rete. È 2 a 2 alla fine del primo tempo.

La ripresa inizia con una brutta notizia per Inzaghi: Lautaro Martinez è costretto a dare forfait a causa di un risentimento muscolare. Davanti, insieme a Thuram, gioca Taremi. Ma la prima azione del secondo tempo è di marca interista: Dumfries manda Bisseck sul fondo, palla in mezzo e Di Marco spara alto di destro sprecando un’ottima occasione. Al 64esimo, però, è ancora un calcio d’angolo a premiare i nerazzurri: cross dalla bandierina destra, Szczęsny sbaglia l’uscita e Bisseck vola più in alto di tutti segnando il momentaneo 3 a 2. Momentaneo perché passa meno di un minuto che sempre da un angolo, questa volta per i Barcellona, parte lo schema che manda al tiro dal limite Raphinha. Bolide sulla traversa, ma Sommer è sfortunato: il pallone gli rimbalza sulla schiena ed entra in rete: 3 a 3.

Le due squadre però non si risparmiano e le occasioni da gol continuano ad arrivare. Ennesima percussione sulla fascia di Dumfries che al 75esimo mette un rasoterra preciso dentro l’area, con Mkhitaryan che deve solo spingere la palla in rete. A frenare l’entusiasmo nerazzurro, però, è la bandierina del guardalinee: fuorigioco millimetrico dell’armeno, si rimane in parità. All’86esimo è ancora Yamal a rischiare di rompere l’equilibrio precario del match: incursione centrale di Ferran Torres che attira a sé i difensori, scarica sul 17enne che di sinistro fa partire un involontario pallonetto che batte Sommer ma si stampa sul palo. La partita si trascina fino al 93esimo senza altre grandi emozioni e l’Inter che si giocherà il ritorno a San Siro forte del pareggio conquistato tra le mura nemiche.