Riparte in camper dimenticando la moglie, anziana trovata in ciabatte e vestaglia sulla Romea

Un’anziana, in vestaglia e ciabatte, è stata trovata nella sera di venerdì 2 maggio lungo la Statale 309 Romea, nel Ferrarese, da un gruppo di automobilisti. Fermatisi a soccorrere la donna pensando che avesse bisogno di aiuto hanno scoperto cosa le era successo: l’anziana era stata “dimenticata” dal marito che, in camper, era ripartito senza di lei.

Il fatto è accaduto intorno alle 20.30 quando il marito della donna, dopo essere partito in camper con la coniuge, si è dovuto fermare per un problema tecnico. La moglie intanto, che si trovava nella parte posteriore del mezzo a dormire, si è alzata e ha deciso di scendere, ma dalla parte opposta. L’anziano, che non aveva visto la moglie uscire dal mezzo, è dunque risalito e ha messo in moto, mentre lei urlava per attirare l’attenzione. Ma non ha funzionato: l’uomo si è allontanato, lasciando la donna a lato della carreggiata in ciabatte.

Gli automobilisti di passaggio hanno assistito la donna chiamando poi i carabinieri. Sono così partite le ricerche del marito, che è stato ritrovato due ore dopo, totalmente ignaro di cosa fosse accaduto. L’uomo ha dunque invertito la marcia ed è andato a prendere la moglie, in quel momento in compagnia dei militari dell’Arma.