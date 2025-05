Gli Internazionali d’Italia al femminile hanno visto solamente tre trionfi azzurri. Lucia Valerio fu la dominatrice delle prime edizioni e raggiunse per ben 5 volte la finale, ma riuscì a conquistare il trofeo solamente nel 1931. Annalisa Ullstein Bossi, tennista tedesca naturalizzata italiana, vinse invece la prima edizione disputata nel Dopoguerra. L’unica altra vittoria italiana è quella di Raffaella Reggi, che trionfò al Foro Italico nel 1985. Da allora, l’unica a sfiorare l’impresa è stata Sara Errani, finalista nel 2014 e sconfitta da Serena Williams. Per il resto, il Foro Italico ha visto i successi delle più grandi tennisti di tutti i tempi. Il record di vittorie lo detiene Chris Evert (cinque successi), mentre la spagnola Conchita Martínez è stata l’unica ad inanellare quattro vittorie di fila tra il 1993 e il 1996. Indimenticabili anche le quattro vittorie ottenute da Gabriela Sabatini tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, così come i 4 titoli vinti da Serena Williams. La dominatrice degli ultimi anni è invece la polacca Iga Świątek: ha già vinto le edizioni del 2021, 2022, 2024.

Tutte le vincitrici degli Internazionali d’Italia

1930 Lilí de Álvarez Lucia Valerio 3–6, 8–6, 6–0

1931 Lucia Valerio Dorothy Andrus 2–6, 6–2, 6–2

1932 Ida Adamoff Lucia Valerio 6–4, 7–5

1933 Elizabeth Ryan Ida Adamoff 6–1, 6–1

1934 Helen Hull Jacobs Lucia Valerio 6–3, 6–0

1935 Hilde Sperling Lucia Valerio 6–4, 6–1

1950 Annalisa Ullstein Bossi Joan Curry 6–4, 6–4

1951 Doris Hart Shirley Fry 6–3, 8–6

1952 Sue Partridge Pat Harrison 6–3, 7–5

1953 Doris Hart Maureen Connolly 4–6, 9–7, 6–3

1954 Maureen Connolly Patricia Ward 6–3, 6–0

1955 Patricia Ward Erika Vollmer 6–4, 6–3

1956 Althea Gibson Zsuzsa Körmöczy 6–3, 7–5

1957 Shirley Bloomer Dorothy Head Knode 1–6, 9–7, 6–2

1958 Maria Bueno Lorraine Coghlan 3–6, 6–3, 6–3

1959 Christine Truman Sandra Reynolds 6–0, 6–1

1960 Zsuzsa Körmöczy Ann Haydon 6–4, 4–6, 6–1

1961 Maria Bueno Lesley Turner Bowrey 6–4, 6–0

1962 Margaret Smith Court Maria Bueno 6–3, 6–4

1963 Margaret Smith Court Lesley Turner Bowrey 6–1, 6–1

1964 Margaret Smith Court Maria Teresa Riedl 6–0, 6–1

1965 Maria Bueno Nancy Richey 6–1, 1–6, 6–3

1966 Ann Haydon Jones Annette Van Zyl 6–3, 6–1

1967 Lesley Turner Bowrey Maria Bueno 6–3, 6–3

1968 Lesley Turner Bowrey Margaret Smith Court 2–6, 6–2, 6–3

1969 Julie Heldman Kerry Melville Reid 7–5, 6–3

1970 Billie Jean King Julie Heldman 6–1, 6–3

1971 Virginia Wade Helga Niessen Masthoff 6–4, 6–4

1972 Linda Tuero Olga Morozova 6–4, 6–3

1973 Evonne Goolagong Cawley Chris Evert 7–6, 6–0

1974 Chris Evert Martina Navrátilová 6–3, 6–3

1975 Chris Evert Martina Navrátilová 6–1, 6–0

1976 Mima Jaušovec Lesley Bowrey Hunt 6–1, 6–3

1977 Janet Newberry Renáta Tomanová 6–3, 7–6

1978 Regina Maršíková Virginia Ruzici 7–5, 7–5

1979 Tracy Austin Sylvia Hanika 6–4, 6–7, 6–3

1980 Chris Evert Virginia Ruzici 5–7, 6–2, 6–2

1981 Chris Evert Lloyd Virginia Ruzici 6–1, 6–2

1982 Chris Evert Lloyd Hana Mandlíková 6–0, 6–3

1983 Andrea Temesvári Bonnie Gadusek 6–1, 6–0

1984 Manuela Maleeva Fragniere Chris Evert Lloyd 6–3, 6–3

1985 Raffaella Reggi Vicki Nelson Dunbar 6–4, 6–4

1986 Gabriela Sabatini Arantxa Sánchez Vicario 6–1, 6–1

1987 Steffi Graf Gabriela Sabatini 7–5, 6–4

1988 Gabriela Sabatini Helen Kelesi 6–1, 6–7, 6–1

1989 Gabriela Sabatini Arantxa Sánchez Vicario 6–2, 5–7, 6–4

1990 Monica Seles Gabriela Sabatini 6–1, 6–1

1991 Gabriela Sabatini Monica Seles 6–3, 6–2

1992 Gabriela Sabatini Monica Seles 7–5, 6–2

1993 Conchita Martínez Gabriela Sabatini 6–1, 6–7, 6–1

1994 Conchita Martínez Martina Navrátilová 6–3, 6–2

1995 Conchita Martínez Arantxa Sánchez Vicario 6–3, 6–1

1996 Conchita Martínez Martina Hingis 6–3, 6–3

1997 Mary Pierce Conchita Martínez 6–4, 6–0

1998 Martina Hingis Venus Williams 6–3, 2–6, 6–3

1999 Venus Williams Mary Pierce 6–4, 6–2

2000 Monica Seles Amélie Mauresmo 6–2, 7–6

2001 Jelena Dokić Amélie Mauresmo 7–6, 6–1

2002 Serena Williams Justine Henin 7–6, 6–4

2003 Kim Clijsters Amélie Mauresmo 3–6, 7–6, 6–0

2004 Amélie Mauresmo Jennifer Capriati 3–6, 6–3, 7–6

2005 Amélie Mauresmo Patty Schnyder 2–6, 6–3, 6–4

2006 Martina Hingis Dinara Safina 6–2, 7–5

2007 Jelena Janković Svetlana Kuznetsova 7–5, 6–1

2008 Jelena Janković Alizé Cornet 6–2, 6–2

2009 Dinara Safina Svetlana Kuznetsova 6–3, 6–2

2010 María José Martínez Sánchez Jelena Janković 7–6, 7–5

2011 Maria Sharapova Samantha Stosur 6–2, 6–4

2012 Maria Sharapova Li Na 4–6, 6–4, 7–6

2013 Serena Williams Victoria Azarenka 6–1, 6–3

2014 Serena Williams Sara Errani 6–3, 6–0

2015 María Sharapova Carla Suárez Navarro 4–6, 7–5, 6–1

2016 Serena Williams Madison Keys 7–6, 6–3

2017 Elina Svitolina Simona Halep 4–6, 7–5, 6–1

2018 Elina Svitolina Simona Halep 6–0, 6–4

2019 Karolína Plíšková Johanna Konta 6–3, 6–4

2020 Simona Halep Karolína Plíšková 6–0, 2–1 rit.

2021 Iga Świątek Karolína Plíšková 6–0, 6–0

2022 Iga Świątek Ons Jabeur 6–2, 6–2

2023 Elena Rybakina Anhelina Kalinina 6-4, 1-0 rit.

2024 Iga Świątek Aryna Sabalenka 6-2, 6-3