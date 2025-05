Donald Trump: “Anche io devo rispettare la Costituzione? Non lo so”

Non solo il cambio di registro sulla politica estera e su quell’accordo di pace tra Russia e Ucraina che “forse non è possibile” raggiungere. Durante l’intervista andata in onda domenica sulla Nbc News, il presidente Usa Donald Trump parla anche di politica interna. Arrivando anche ad affermare di non sapere se – in qualità di presidente – deve rispettare la Costituzione degli Stati Uniti, ma ha affermato che la sua amministrazione “ovviamente seguirà” le decisioni della Corte Suprema.

Trump, asked during an interview on NBC News’s “Meet the Press with Kristen Welker,” whether he believes that he needs to uphold the Constitution during his presidency, responded, “I don’t know.” pic.twitter.com/RHIpJrMBG6 — Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 4, 2025

“Io devo rispettare la Costituzione? Non lo so” – La risposta è arrivata durante uno scambio di battute al programma Meet the Press, quando la conduttrice Kristen Welker ha chiesto a Trump se i cittadini statunitensi e non meritino un giusto processo nei procedimenti legali. Il presidente ha inizialmente risposto: “Non lo so. Non lo sono, non sono un avvocato. Non lo so”. Pressato ulteriormente da Welker, che ha citato la clausola del giusto processo del Quinto Emendamento, il presidente ha affermato di essere stato eletto per occuparsi di immigrazione e che “i tribunali mi stanno impedendo di farlo“. Così alla domanda se, in qualità di comandante in capo, sia tenuto a rispettare la Costituzione, il presidente ha risposto: “Non lo so”. “Non lo so. Devo rispondere dicendo, ancora una volta, che ho avvocati brillanti che lavorano per me, e ovviamente seguiranno quanto stabilito dalla Corte Suprema. Quello che hai detto non è quello che ho sentito dire dalla Corte Suprema. Hanno un’interpretazione diversa“, ha detto il presidente.

Il no a un terzo mandato e il futuro leader del movimento Maga – Parlando, invece, del suo futuro ha sottolinea di non cercare “un terzo mandato“. “Tantissime persone vorrebbero che lo facessi”, “ma non è una cosa che intendo fare”, ha spiegato. “È qualcosa che, per quanto ne so, non è permesso fare. Non so se sia costituzionale”, ha aggiunto. Il 22esimo emendamento impone, infatti, il limite di due mandati alla presidenza degli Stati Uniti. Trump non ha comunque fatto il nome di un suo “erede” alla guida del movimento Maga, ma ha citato il vicepresidente JD Vance e il Segretario di Stato Marco Rubio come potenziali successori. “Ce ne sono molti che sono bravissimi. Vedo anche una straordinaria unità. Ma certamente, se si dice che qualcuno è il vicepresidente, se quella persona è eccezionale, immagino che abbia una precedenza”, ha concluso.

“Non rimuoverò Powell prima della scadenza nel 2026” – Donald Trump ha reso noto anche non rimuoverà Jerome Powell dalla carica di presidente della Fed prima della scadenza del suo mandato, prevista per maggio 2026, definendo il banchiere centrale una persona “completamente rigida” e ripetendo gli appelli alla Fed ad abbassare i tassi di interesse. Poche settimane fa il governatore della Federal Reserve aveva lanciato un duro avvertimento sulle possibili conseguenze della guerra commerciale di Trump sugli Stati Uniti: “L’incertezza sui dazi può causare danni duraturi“, aveva dichiarato ad aprile Powell. La replica del presidente Usa era stata immediata affermando di non essere “contento di lui” perché “non sta facendo il suo lavoro” e avvertendo: “Glielo farò sapere e se lo voglio fuori, sarà fuori di lì molto velocemente”. Tanto che poco dopo la stessa Casa Bianca ha confermato che si stava valutando il suo licenziamento. Oggi però Trump ammorbidisce i toni. Ha affermato che Powell non è un suo fan, ma si aspetta che la Fed abbassi i tassi di interesse a un certo punto. “Beh, dovrebbe abbassarli. E a un certo punto lo farà. Preferirebbe di no perché non è un mio fan”, ha detto, sostenendo di non piacere a Powell perché lo ritiene una persona totalmente rigida e incapace. Alla domanda se avrebbe rimosso Powell prima della fine del suo mandato come presidente nel 2026, Trump ha rilasciato la sua smentita più decisa, dicendo: “No, no, no… perché dovrei farlo? Potrò sostituire quella persona tra poco tempo“.