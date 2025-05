Trump non è più ottimista: “Forse non è possibile raggiungere un accordo di pace tra Russia e Ucraina”

“Forse non è possibile” raggiungere un accordo di pace tra la Russia e l’Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump in un’intervista alla Nbc News. Rispetto all’ottimismo dei mesi precedenti, adesso il presidente Usa adesso cambia registro. “C’è un odio tremendo, un odio tremendo tra due uomini”, ha proseguito Trump facendo riferimento al leader del Cremlino Vladimir Putin e al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, senza citarli. “Un odio tremendo tra alcuni soldati, a dire il vero. Tra i generali. Hanno combattuto duramente per tre anni”, ha aggiunto.

Articolo in aggiornamento