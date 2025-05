Garlasco, l’avvocato dei Poggi: “Sviluppi su alibi di Sempio? Anche Stasi non lo ha, contro di lui 7 gravi elementi”

Da quando è iniziata la nuova indagini sul delitto di Garlasco che vede Andrea Sempio indagato per l’omicidio di Chiara Poggi in concorso o con Alberto Stasi, la famiglia Poggi, tramite l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, ha fatto sempre sapere di non aver dubbi sulla responsabilità dell’ex fidanzato della figlia che sta scontando 16 anni per il delitto ed è da qualche giorno in semi libertà.

“Questi presunti sviluppi denotano solo una sistematica fuga di notizie rispetto alla attività degli inquirenti che oggettivamente preoccupa. Ma anche che, qualora detti presunti sviluppi avessero un qualche fondamento circa l’alibi di Sempio, non intaccherebbero minimamente la accertata responsabilità di Stasi – dice Tizzoni – Come scritto a chiare lettere nelle sentenze, Stasi non solo non ha un alibi – aggiunge il legale – ma ha sette gravi elementi a proprio carico. Spero che non si debbano preoccupare di trovarsi un alibi, a distanza di 18 anni, anche tutti i cittadini di Garlasco e delle zone limitrofe. Peraltro come ogni giurista dovrebbe sapere, l’alibi mancato in assenza di seri indizi ulteriori non costituirebbe nemmeno motivo di sospetto”.

Le indagini della procura di Pavia proseguono e dopo l’audizione in cui si è avvalsa della facoltà di non rispondere la madre di Andrea Sempio. Daniela Ferrari sarebbe addirittura svenuta quando le sarebbe stato fatto il nome di una terza persona. Un nome nuovo per cui come spiegato dall’avvocata Angela Taccia che difende il figlio “è provata e continua ad avere crisi di panico”. Non lo conosco, né lo conoscono Andrea e suo padre. Non escludo che lo conosca la madre, non lo so. Mi ha riferito solamente che si è avvalsa della facoltà di non rispondere alla prima domanda, un suo diritto, e che, nonostante questo, le hanno posto altre domande tra le quali una relativa a una terza persona”.

Sull’identità di questa persona c’è il massimo riserbo. “Il suo nome non l’avevo mai sentito – si limita a dire la legale – Un uomo, probabilmente, già ascoltato dai carabinieri, la cui testimonianza potrebbe far crollare l’alibi di Sempio per quella mattina di 18 anni fa. L’osservazione tecnico-giuridica dell’avvocato Tizzoni fa chiaro riferimento al presunto nuovo nome nelle indagini. Per il momento però è un rincorrersi di dubbi e di ipotesi, in attesa dei risultati genetici affidati dalla giudice per le indagini preliminari a due consulenti della Polizia scientifica. Intanto l’altro avvocato di Sempio Massimo Lovati annuncia battaglia: “Appena potrò il 16 di maggio farò tutte le eccezioni del mondo tipo l’inutilizzabilità delle impronte, sia quelle vecchie che quelle nuove. Le prossime mosse della difesa – conclude il legale – saranno di controbattere a tutte le richieste, non c’è più nessun tipo di collaborazione, ma solo guerra all’ultimo sangue”.