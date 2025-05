Conclave, i lavori per il montaggio del camino sopra la Cappella Sistina – Video

Ogni volta che la Chiesa cattolica si appresta a eleggere un nuovo Papa, gli occhi del mondo si posano sulla Cappella Sistina e, soprattutto, sul piccolo camino che svetta sopra la volta affrescata da Michelangelo. È da lì che si sprigiona la fumata, segnale secolare che annuncia l’esito delle votazioni cardinalizie: nera se lo scrutinio non ha prodotto un eletto, bianca se il nuovo pontefice è stato scelto. Stamattina il camino è stato montato in vista dell’inizio del Conclave, fissato per mercoledì 7 maggio.