Landini a Meloni: “Salari aumentati? Ipocrisia. Il governo non c’entra nulla, ha alzato le tasse”

Dal palco di Roma, durante la Festa dei lavoratori del Primo maggio, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha replicato a Giorgia Meloni, secondo cui i salari degli italiani sarebbero aumentati. “Quando l’ho sentita pensavo di aver sbagliato canale – ha detto Landini – se i salari, in parte, sono aumentati, è solo merito degli accordi sindacali. Il governo non c’entra nulla, anzi, al contrario ha aumentato le tasse per i lavoratori dipendenti e per i pensionati“.