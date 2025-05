Tutti i voti ai protagonisti delle semifinali d'andata: tra i migliori Dumfries e Donnarumma, dal debole per Luis Enrique alla difesa horror dei catalani (e di Timber su Kvaratskhelia)

Luci a Barcellona. Bagliori a Londra: nella settimana del black out che ha paralizzato per oltre 24 ore Spagna e Portogallo, la Champions League ha illuminato il popolo del calcio. Due partite, sette gol, spettacolo a vagonate.

IN

9 LAMINE YAMAL

Abbiamo visto la luce. Non è Messi, ma è l’erede di Messi. Immarcabile, irrefrenabile, geniale. Il Barcellona riemerge dallo 0-2 grazie a lui: un gol d’autore, le spallate alla difesa interista, il velo per il 3-3 di Raphinha. Godiamocelo. Un talento così è di tutti e per tutti.

8 DUMFRIES

Doppietta in casa del Barcellona: roba per cuori forti. Splendida la prima rete in girata acrobatica, autoritaria la seconda, di testa. Era mancato come il pane, all’Inter. È tornato, e si vede.

8 DONNARUMMA

Per lui è sempre “Viva, viva l’Inghilterra” come cantava Baglioni. Gli stadi made in England lo esaltano: all’Emirates, ennesima serata capolavoro. Gigio, dannazione d’Albione.

7 THURAM

L’1-0 di tacco è un pezzo pregiato che apre lo show di Barcellona. Anche lui era mancato all’Inter. Dopo un’ora è esausto, ma con lui Inzaghi può sperare nella finale, soprattutto con le speranze quasi azzerate di poter recuperare Lautaro.

7 LUIS ENRIQUE

Il Psg prenota la finale e nel sogno di Triplete del club parigino c’è la mano di questo signore delle Asturie. Confessiamo di avere un debole per lui, l’Hombre Vertical.

OUT

5 DIMARCO

Yamal è un extraterrestre, ma lui ormai da tempo sta mostrando crepe nella fase difensiva. Il problema è che anche quando spinge, in questo momento gli manca qualcosa.

5 DIFESA BARCELLONA

Qualcuno, giudicando le posizioni e i movimenti della retroguardia del Barça, ha tirato fuori un paragone con quella di Zeman. Non è un confronto di cui essere fieri.

5 TIMBER

Sognerà Kvaratskhelia per giorni. Non lo prende mai. Houston, sulle corsie laterali il calcio moderno ha qualche problema quando si tratta di difendere.

5 TAREMI

A qualcuno è piaciuto per “l’impegno con il quale è entrato in campo”. In Champions serve qualcosa di più.

5 LO SCARPINO DI MIKI

Il 4-3 dell’Inter è annullato dal Var per “la punta del piede di Mkhitaryan oltre la linea dell’ultimo difensore”. Un’unghia, giù di lì, ha privato i nerazzurri del sogno. No comment.