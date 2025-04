“Il vero MVP è lui”: Vitinha come Dembelé, tributo a Donnarumma dopo la vittoria del Psg sull’Arsenal

Se il Psg è stato in grado di battere l’Arsenal per 0-1 all’Emirates nella semifinale d’andata della Champions League, è per merito di diversi suoi calciatori. Sicuramente Dembelé che ha segnato il gol vittoria, nonché il suo 33esimo centro stagionale, poi Vitinha che ha guidato il centrocampo dei francesi ed è stato premiato come miglior giocatore della partita. Ma le parate di Donnarumma, proprio come successo nei turni precedenti con Liverpool e Aston Villa, si sono rivelate fondamentali per permettere ai parigini di mantenere la porta inviolata e fare il primo passo verso una finale tanto desiderata. E lo sa bene lo stesso Vitinha, che ha simbolicamente consegnato il suo premo di MvP proprio al portiere italiano.

Un gesto di grande riconoscenza quello del portoghese. Come ha mostrato in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, il centrocampista del Psg una volta giunto negli spogliatoi ha scattato un selfie con Donnarumma col premio consegnato dalla Uefa in mano e scrivendo “Il vero MVP“. Sì, Vitinha è stato il migliore in mezzo al campo, ma lo stesso portoghese ha convenuto che la vittoria è arrivata soprattutto grazie agli strepitosi interventi del portiere della Nazionale italiana, protagonista di diverse parate sensazionali durante il match, in particolare sui tiri di Gabriel Martinelli a fine primo tempo e su Leandro Trossard a inizio ripresa.

E anche al termine della sconfitta con l’Aston Villa per 3-2, che ha comunque permesso ai francesi di qualificarsi per le semifinali, Dembelé aveva ricevuto il premio di MVP ma dichiarando: “Penso che Donnarumma sia stato il migliore in campo, ha fatto delle parate incredibili, è un vero leader“. Insomma, se il Psg dovesse alla fine alzare al cielo di Monaco di Baviera la Champions League, gran parte del merito sarebbe proprio del portiere italiano. E i suoi stessi compagni lo stanno sottolineando a più riprese.