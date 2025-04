Si ferma Lautaro Martinez: risentimento ai flessori della coscia sinistra. I tempi di recupero

Nel pareggio spettacolare per 3 a 3 contro il Barcellona nella semifinale di andata di Champions League, l’Inter esce dal campo con la consapevolezza di potersi giocare il passaggio alla finale nel suo San Siro. Ma rischia di farlo senza il suo capitano: Lautaro Martinez ha alzato bandiera bianca al 43esimo del primo tempo. Anzi, ha stretto i denti fino all’intervallo, ma poi ha dovuto lasciare il campo a Taremi per infortunio. L’ennesima tegola per Simone Inzaghi, che in questo 2025 praticamente non ha mai avuto il suo 11 titolare a disposizione.

Le prime voci che arrivano da Barcellona parlano di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Cosa significa per Lautaro Martinez? Molto dipenderà dai successivi esami, che determineranno la gravità dell’infortunio muscolare. Se si trattasse di una contrattura, Lautaro potrebbe perfino pensare di scendere in campo martedì prossimo nella gara di ritorno. Se invece dovesse trattarsi di uno stiramento, anche lieve, servirebbero almeno due settimane. Insomma, i tempi di recupero precisi sono ancora un’incognita, ma è difficile pensare a un rientro lampo per la semifinale di ritorno.