Ucraina, Salvini: “La guerra finirà grazie a Trump, non all’Europa. Io non sono tra quelli che parlano di eserciti europei”

“Io sono convinto che grazie a Trump la guerra Russia Ucraina finirà e finirà presto, ma grazie a Trump non grazie all’Europa”. A dirlo, a margine della visita ad Euroflora il vice presidente del Consiglio, ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. “Pochi minuti fa il ministro degli Esteri russo e il segretario di Stato americano si sono sentiti – spiega – e quindi la trattativa sta andando avanti. Conto che la guerra finisca e spero che a Bruxelles o a Parigi nessuno si metta di traverso, perché sarebbe drammatico. Tornare ad avere canali diplomatici e buoni rapporti con la Russia a guerra finita sarà fondamentale. A me – conclude Salvini – interessa che grazie al nuovo presidente degli Stati Uniti si parli di pace dopo 3 anni di guerra e di morte. Altri parlano di eserciti europei, riarmi europei, missili europei, carri armati europei. Io non sono fra questi”.