Crozza-De Luca dopo la Consulta: “Le leggi? Solo contro di me! Nei processi basterà dire di non essere De Luca per essere assolti”

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni di Vincenzo De Luca, pronto a “tornare alla vita normale” dopo la recente decisione della Corte Costituzionale che blocca la possibilità di un terzo mandato come Presidente della Regione Campania: “con questa sentenza si è stabilito che tutte le Leggi sono solo contro di me! Da oggi in poi, nei processi all’imputato verrà fatta una sola domanda. ‘Lei si chiama Vincenzo De Luca?’. ‘No’. ‘Assolto!’”.

Live streaming ed episodi completi su discovery+