“Non condividiamo l’urgenza di un piano di riarmo da 800 miliardi di euro di debito, fatto peraltro l’anno dopo in cui è tornato in vigore il patto di stabilità. E soprattutto non ravvediamo la possibilità di fare una cosa del genere solamente perché in questo momento c’è un problema industriale in Germania“. Lo afferma ai microfoni di 24 Mattino, su Radio24, il capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari, che aggiunge: “Von der Leyen lancia il ReArm Europe per fare 800 miliardi di euro fuori dal patto di stabilità nei bilanci degli Stati europei e ieri il Parlamento tedesco vota una modifica costituzionale che permette di uscire dal pareggio di bilancio e quindi di indebitarsi per acquistare armamenti. Quindi, c’è un interesse evidente di quel paese che ha una forte crisi industriale e che vuole potenziare la propria industria. Ma questo – sottolinea – non può obbligare anche noi a fare 30 miliardi di euro di debiti per comprare armi da altri. Diventerebbe complicato, in una congiuntura come questa, spiegare ai cittadini che abbiamo dovuto fare una legge di bilancio tirando la cinghia, magari senza dare molte risposte su stipendi, pensioni o altro, e oggi improvvisamente ci sono 30 miliardi di euro di debiti per acquistare le armi. I percorsi vanno fatti anche rispettando la democrazia e la volontà popolare. Penso che oggi nessun cittadino italiano gradirebbe una scelta di questo tipo“.

Circa le vedute differenti nella maggioranza sul piano di riarmo, Molinari afferma: “Io non sono così convinto che il piano venga approvato, per due ragioni. Primo, il Parlamento olandese si è già chiamato fuori. Hanno votato una mozione che prevede il cosiddetto ‘opting out’ nel caso in cui la Commissione europea autorizzi un nuovo debito e Rearm Europe è proprio l’autorizzazione di nuovo debito. Quindi, abbiamo già un paese che si chiama fuori. In più, la Germania, come ho detto prima, si è fatta la sua modifica costituzionale fregandosene delle regole europee di un’eventuale approvazione del Rearm Europe per riarmarsi da sola facendo debito e l’Italia – spiega – ieri al Senato e oggi alla Camera, non approverà una risoluzione che dà mandato a Meloni per approvare ReArm Europe. La risoluzione parlerà della proposta fatta da Giorgetti all’Ecofin e parlerà ovviamente della volontà dell’Italia, coi propri tempi, di aumentare la propria difesa in linea con gli impegni con la Nato e con la cornice della Nato. Questo oggi dirà la maggioranza in Parlamento e noi ci aspettiamo che Giorgia Meloni porti avanti al Consiglio europeo questa posizione“.

Al conduttore Simone Spetia che ironizza sulla rinnovata attenzione della Lega ai bilanci, il deputato leghista risponde: “No, siamo stati e siamo talmente critici con le politiche di austerità che se queste magicamente vengono meno non per fare gli interessi dei cittadini ma per comprare le armi, la cosa ci puzza“.

“Però quelli sono anche investimenti – replica il giornalista – Uno mette soldi nella difesa, che a sua volta produce anche posti di lavoro e crescita”.

“Certo – rilancia Molinari – a patto di lasciare un margine di bilancio e di spesa fuori dalle regole europee, così ogni Stato può valutare quanto mettere sulla difesa, sull’istruzione, sulla sanità. È il modo in cui è stato concepito il piano che non funziona, anche perché è vero che il piano ReArm Europe prevedrebbe una deroga momentanea alle regole del patto di stabilità, però il debito, una volta che è fatto, è sempre debito, quindi va ripagato. E un domani, quando torneranno le regole del patto di stabilità, saremo strozzati e non potremo spendere in altro”.

Riguardo al disimpegno di Trump, Molinari minimizza: “Questo disimpegno americano, ad ora, è solo nei racconti giornalistici e nei comunicati di Macron, della von der Leyen e di altri leader europei, ma non è nelle dichiarazioni degli Stati Uniti. Trump non ha parlato di un disimpegno americano. Certo, con toni magari diversi e più colorati, ha ribadito quello che hanno ribadito anche Biden e Obama prima: l’impegno di arrivare al 2% di spesa del Pil per la difesa, ovvero il fatto che i paesi europei debbano contribuire anche loro alla loro difesa comune e che non possono essere gli Stati Uniti a pagare per tutti. Questo – conclude – stanno dicendo gli Stati Uniti. Se un domani gli Stati Uniti dovessero uscire dalla Nato, allora ci porremmo il problema, ma l‘emergenza oggi di doversi riarmare perché ha vinto Trump, e soprattutto nel momento in cui Trump sta avviando un trattato di pace, ci sembra una presa di posizione politica contro Trump anche per i motivi economici tedeschi”.